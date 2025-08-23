Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο των Δερβενοχωρίων, στο κομμάτι του νομού Βοιωτίας.

Άμεση είναι η κινητοποίηση των δυνάμεων. Επιτόπου επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 25 οχήματα, τέσσερα αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα.