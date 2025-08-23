Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο των Δερβενοχωρίων, στο κομμάτι του νομού Βοιωτίας.
Άμεση είναι η κινητοποίηση των δυνάμεων. Επιτόπου επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 25 οχήματα, τέσσερα αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 90 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2025