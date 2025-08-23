Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας ότι μία 79χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αγίας Μαρίνας Αίγινας.

Στην 79χρονη αρχικά της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αίγινας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: ΑΠΕ