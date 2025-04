Τουριστικό ελικόπτερο έπεσε χθες Πέμπτη στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι έξι επιβαίνοντες, ανάμεσα στους οποίους μία οικογένεια ισπανών με τρία παιδιά και ο πιλότος, δήλωσε ο Έρικ Άνταμς, δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Ο Αγκουστίν Εσκόμπαρ, στέλεχος της γερμανικής εταιρείας Siemens, και η οικογένειά του επέβαιναν στο ελικόπτερο, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται ανώνυμη πηγή.

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης παρέπεμψε τα ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα των επιβαινόντων στο ελικόπτερο στο λιμενικό, το οποίο επεσήμανε ότι δεν έχει ακόμη στη διάθεσή του τα ονόματα των θυμάτων.

«Τα έξι θύματα ανασύρθηκαν από το νερό και δυστυχώς είναι όλοι νεκροί», ανακοίνωσε ο Άνταμς στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από τις όχθες του ποταμού, ενώ πίσω του φαινόταν ένα κομμάτι του ελικοπτέρου.

«Φρικτή συντριβή ελικοπτέρου στον Χάντσον (…) Οι εικόνες του δυστυχήματος είναι φρικτές», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο Truth Social.

Helicopter crashes near the Hudson River in New York City pic.twitter.com/mVhw3XH6Dk