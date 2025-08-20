Η Όλγα Μαρκογιαννάκη, μιλώντας στην ΕΡΤ, δήλωσε ότι «οι Έλληνες αξίζουν επιτέλους ποιότητα και αξιοπρέπεια», συμπληρώνοντας πως το ΠΑΣΟΚ, στην επερχόμενη ΔΕΘ, πρόκειται «να αναδείξει ποια είναι η κατεύθυνση που έχει ανάγκη να πάρει η χώρα με μία εναλλακτική λύση διακυβέρνησης, για να μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε μια οικονομία, η οποία θα δίνει το μέρισμα της ανάπτυξής της στους πολλούς και όχι στους λίγους».

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ειδικότερα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει, μεταξύ άλλων, για «αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, χωρίς καρτέλ και με τη μεσαία τάξη και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας». «Μίας οικονομίας», τόνισε, «χωρίς αυτό το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών, με τον πρωτογενή τομέα σε κυρίαρχο ρόλο και με δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών μακριά από τα υπερπλεονάσματα που έχουν προκύψει από την αφαίμαξη της μεσαίας τάξης».

Η κ. Μαρκογιαννάκη πρόσθεσε πως οποιαδήποτε παροχή και αν δώσει η κυβέρνηση, εν είδει δώρου και επιδόματος, «δεν θα καταφέρει να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών και αυτό που απαιτείται είναι αλλαγή πολιτικής με συγκεκριμένες στρατηγικές πραγματικής στήριξης της μεσαίας τάξης, των μισθωτών, των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων και με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος δίπλα στον πολίτη, με ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία».

Ως ενδεικτικό παράδειγμα της «αναποτελεσματικής πολιτικής» της κυβέρνησης έφερε τη μείωση του μηνιαίου ορίου κατανάλωσης στους λογαριασμούς ρεύματος τον Αύγουστο: «Έχουμε τη μείωση του ορίου κατανάλωσης από τις 500 στις 200 κιλοβατώρες, ενώ μια μέση ελληνική οικογένεια τετραμελής έχει μέση κατανάλωση 450 κιλοβατώρες». Σημείωσε ότι «στις προηγούμενες αυξήσεις, που μόλις σε ένα έτος έφταναν το 18-19%, θα έχουμε ακόμη μια αύξηση, η οποία θα αγγίξει τα ίδια επίπεδα, μόνο και μόνο με την αλλαγή αυτή του μηνιαίου ορίου κατανάλωσης». «Άρα, μπορεί να δίνουν κάτι, αλλά κατευθείαν αυτό χάνεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πληθωρισμό που είναι πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», τόνισε.

Αναφερθείσα στο ζήτημα των δανείων ελβετικού φράγκου, είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πολλές φορές και τροπολογία αλλά και ερωτήσεις στη Βουλή, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία εμπαίζει τους δανειολήπτες». «Εμείς λέμε συγκεκριμένα να επιμεριστούν τα βάρη: τα 2/3 οι τράπεζες και το 1/3 οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου. Μπορεί να γίνει αυτό, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση για μια δίκαιη λύση και όχι για μια άρον-άρον ρύθμιση του συγκεκριμένου ζητήματος», υποστήριξε.

Όσον αφορά στις εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε αρχικά ότι «βλέπουμε μια Ευρώπη η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις και όχι πρωταγωνίστρια». «Η Ευρωπαϊκή Ένωση χτίστηκε πάνω στα ερείπια των δύο παγκοσμίων πολέμων και άρα ο σεβασμός στις αρχές του διεθνούς δικαίου, στην αλληλεγγύη, στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών είναι θεμέλιος λίθος και πάνω σε αυτόν θα έπρεπε να στηρίζονται όλες οι ενέργειές της», επισήμανε. Εκτίμησε, παράλληλα, ότι «εάν υπάρξουν παραχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων οι οποίες βασίζονται σε τετελεσμένα που επιβάλλει η βία, αυτό ανοίγει κερκόπορτες» και υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συζήτηση για ουσιαστική λύση στο ζήτημα προϋποθέτει εκεχειρία και κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ