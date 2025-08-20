Επιθέσεις στην περιοχή του Σούμι, στο Ντονέτσκ και στην Οδησσό εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μίλησε για πλήγματα επίδειξης ισχύος και ζήτησε να ενισχυθεί η πίεση προς τη Μόσχα.

Στην περιοχή του Σούμι, 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση με drone, ανάμεσά τους τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας ηλικίας 5 μηνών, 4 και 6 ετών.

Στην Κοστιαντινίφκα της περιοχής του Ντονέτσκ, βόμβα ολίσθησης (glide bomb) έπληξε συγκρότημα κατοικιών και τρεις άνθρωποι παραμένουν θαμμένοι στα ερείπια, ενώ στην περιοχή της Οδησσού επλήγη σταθμός διανομής φυσικού αερίου.

Οι περιοχές του Χερνίχιβ, του Χάρκιβ (Χάρκοβο) και της Πολτάβα χτυπήθηκαν επίσης. Χρησιμοποιήθηκαν 60 drones και ένας βαλλιστικός πύραυλος.

«Όλες αυτές οι επιθέσεις επίδειξης ισχύος επιβεβαιώνουν μόνο την ανάγκη άσκησης πίεσης επί της Μόσχας, την ανάγκη επιβολής νέων κυρώσεων μέχρι η διπλωματία να φέρει αποτελέσματα. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που βοηθούν στον τερματισμό του ρωσικού πολέμου. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και όλους όσοι επιδιώκουν την ειρήνη εργαζόμαστε κάθε μέρα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Χρειαζόμαστε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για τη διασφάλιση πραγματικής και αξιόπιστης ειρήνης», γράφει στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Last night, a drone strike on Okhtyrka in the Sumy region injured 14 people. A family with wounded children – 5 months, 4 years, and 6 years old – sought assistance after the attack. In Kostiantynivka, Donetsk region, a glide bomb strike damaged five apartment buildings, and at… pic.twitter.com/TWRPo4Po6F — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2025

Πηγή: ΑΠΕ