«Υπάρχει ελπίδα, αλλά πρέπει να γίνει ακόμη πολλή δουλειά», είπε ο πάπας Λέων ΙΔ’, αναφορικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο ίδιος ζήτησε από τους καθολικούς πιστούς «να συμπεριλάβουν στις προσευχές τους την ικεσία για μια αφοπλισμένη και αφοπλιστική ειρήνη σε όλο τον κόσμο, ιδίως στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία».

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ απηύθυνε επίσης έκκληση προς τους πιστούς να νηστέψουν και να προσευχηθούν μεθαύριο, Παρασκευή, «ικετεύοντας τον Κύριο να δωρίσει αλήθεια και δικαιοσύνη και να σκουπίσει τα δάκρυα όσων υποφέρουν εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων».

Σύμφωνα, τέλος, με τον Αμερικανό καρδινάλιο Ρέιμοντ Λέο Μπούρκε, «πρόκειται να υπάρξει διάλογος του Τραμπ με τον πάπα Λέοντα, με στόχο να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία».

