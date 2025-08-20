Η Κίνα φέρνει την επανάσταση στον τομέα της αναπαραγωγής, καθώς μία από τις κορυφαίες εταιρείες της, η Kaiwa Technology, βρίσκεται σε αγώνα δρόμου για την κατασκευή του πρώτου στον κόσμο ρομπότ εγκυμοσύνης. Η ανακοίνωση, που έγινε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομπότ 2025, έχει προκαλέσει παγκόσμιο σάλο και έντονη συζήτηση, καθώς το project αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της επιστήμης, της ηθικής και της νομοθεσίας.

Το ρομπότ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέχρι το 2026, δεν είναι απλώς ένας τεχνητός επωαστήρας. Πρόκειται για ένα ανθρωποειδές ρομπότ σε φυσικό μέγεθος, εξοπλισμένο με τεχνητή μήτρα, ικανό να μιμηθεί την ανθρώπινη εγκυμοσύνη από τη σύλληψη μέχρι τη γέννηση. Η τεχνολογία βασίζεται στη χρήση τεχνητού αμνιακού υγρού και την παροχή θρεπτικών συστατικών μέσω ειδικών σωλήνων, αναπαράγοντας τις συνθήκες της φυσικής κύησης.

Το όραμα του ιδρυτή της Kaiwa Technology, Δρ. Ζανγκ Κιφένγκ, είναι να προσφέρει μια εναλλακτική λύση σε όσους δυσκολεύονται να κάνουν παιδί, χωρίς να χρειάζεται η ανθρώπινη παρένθετη μητέρα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η τεχνολογία είναι ήδη ώριμη σε εργαστηριακό επίπεδο και πλέον το ζήτημα είναι η ενσωμάτωσή της στο ανθρωποειδές. Η τιμή του, μάλιστα, αναμένεται να είναι εξαιρετικά προσιτή, καθώς δεν θα ξεπερνά τις 100.000 γιουάν (περίπου 11.937 ευρώ).

Παρά τον ενθουσιασμό για τις απεριόριστες δυνατότητες, η ανακοίνωση έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Οι ειδικοί ανησυχούν για τις ηθικές και νομικές προκλήσεις που προκύπτουν από τη γέννηση ανθρώπινης ζωής από μια μηχανή. Ο Δρ. Κιφένγκ, γνωρίζοντας αυτές τις ανησυχίες, δήλωσε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τις αρχές της Κίνας για τη θέσπιση σχετικής νομοθεσίας.

Ενώ ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, οι Κινέζοι επιστήμονες δείχνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ήδη και άλλους τομείς. Στο ίδιο συνέδριο, παρουσιάστηκε το GEAIR, ένα ρομπότ με ΑΙ που φέρνει την επανάσταση στη γεωργία, δημιουργώντας γρήγορα και αυτόνομα υψηλής ποιότητας υβριδικούς σπόρους.