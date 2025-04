Ο Αγουστίν Εσκόμπαρ, υψηλόβαθμο στέλεχος της γερμανικής εταιρείας Siemens, ήταν ανάμεσα στους επιβαίνοντες του ελικοπτέρου που κατέπεσε στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη, χθες Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου ABC News, που επικαλείται πηγές από τις αστυνομικές αρχές, στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους συνολικά έξι άτομα —ο πιλότος και πέντε επιβάτες.

Τα υπόλοιπα θύματα ήταν η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 4, 5 και 11 ετών, διευκρίνισε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η στιγμή της κατάρρευσης αποτυπώθηκε σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

BREAKING:



Helicopter crashes near the Hudson River in New York City pic.twitter.com/mVhw3XH6Dk