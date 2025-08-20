Από το 2016 μέχρι και φέτος (έως και 20/08) περίπου το 22% της επιφάνειας της Χίου έχει καεί από δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Ταχείας Χαρτογράφησης (EMS) του Copernicus, και ανέλυσε η μονάδα METEO του Ε.Α.Α.

Οι καμένες εκτάσεις, που αντιστοιχούν σε πάνω από 180.000 στρέμματα (εκ των οποίων περισσότερα από 100.000 στρέμματα καταγράφηκαν φέτος), περιλαμβάνουν δάση, θαμνώδεις εκτάσεις και αγροτικές περιοχές, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην τοπική οικονομία.