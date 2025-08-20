Για να εκδικηθεί συγχωριανούς του φέρεται να έβαλε ο 57χρονος που συνελήφθη την Τρίτη για εμπρησμό, τις φωτιές στη Λέσβο, οι οποίες είχαν καταστροφικές συνέπειες.

Ο 57χρονος οδηγήθηκε στην αστυνομία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς κατηγορούνταν -και στη συνέχεια ομολόγησε– ότι έβαλε εσκεμμένα τέσσερις φωτιές μέσα σε μία ημέρα, στις 15 Αυγούστου, στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας, στη Δυτική Λέσβο.

Όπως μεταδίδει το Lesvosnews, ο 57χρονος, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης του το βράδυ της Τρίτης, ομολόγησε ότι τις δύο από τις τέσσερις φωτιές τις έβαλε το πρωί της 15ης Αυγούστου για λόγους αντεκδίκησης προς δύο συγχωριανούς του, σε χωράφια που είχαν νοικιάσει οι συγκεκριμένοι. Την τρίτη πυρκαγιά, πάλι σε υπαίθριο χώρο, την έβαλε το βράδυ της ίδιας μέρα και ισχυρίστηκε ότι προέβη στην πράξη του γιατί είχε θυμώσει πολύ και δεν ήξερε τι έκανε, ενώ την τέταρτη, στην νταλίκα με τις ζωοτροφές, για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Οι Αρχές οδηγήθηκαν στον 57χρονο αξιοποιώντας στοιχεία από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Μυτιλήνης, που περιλάμβαναν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες κατοίκων. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε την πρόκληση τεσσάρων εστιών πυρκαγιάς μεταξύ των περιοχών Φίλιας, Σκαλοχωρίου και Ανεμώτιας.

Αρχικά, η είδηση της ταυτοποίησης και προσαγωγής του άνδρα προκάλεσε ανακούφιση στους κατοίκους της περιοχής. Ωστόσο, αργότερα επικράτησε αμηχανία και ανησυχία, καθώς ο συλληφθείς είναι γνωστός και ενεργός στην τοπική κοινωνία, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Η δικογραφία όταν ολοκληρωθεί από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του 57χρονου.