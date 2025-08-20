Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άντρας περίπου 75 χρονών το πρωί της Τετάρτης έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη.
Συγκεκριμένα, το τροχαίο έγινε λίγο πριν 09:00 το πρωί στην επαρχιακή οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του Καλού Νερού.
Σύμφωνα με το ilialive, το αυτοκίνητο που οδηγούσε με κατεύθυνση προς τη Ζαχάρω, εξετράπη της πορείας του -υπό συνθήκες που ερευνώντα – και προσέκρουσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού.
Το σώμα του εκτινάχθηκε από τη θέση του οδηγού στο δεξί πίσω παράθυρο, όπου και εγκλωβίστηκε.
Χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κυπαρισσίας για τον απεγκλωβισμό του. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Κυπαρισσίας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.