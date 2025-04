Ένα ελικόπτερο συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον κοντά στο Μανχάταν το βράδυ της Πέμπτης (ώρα Ελλάδος) όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Υπάρχουν πολλοί νεκροί από τη συντριβή του ελικοπτέρου, όπως επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι στο αμερικανικό δίκτυο NBC News.



Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αυτούς που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Πηγές δήλωσαν ότι υπάρχουν τουλάχιστον έξι επιβεβαιωμένοι νεκροί.



Η αστυνομία της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ αναφέρει ότι στο ελικόπτερο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ένας πιλότος, δύο ενήλικες και δύο παιδιά.

Η στιγμή της κατάρρευσης αποτυπώθηκε σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

BREAKING: Helicopter crashes near the Hudson River in New York City pic.twitter.com/mVhw3XH6Dk

Κάποιος που ήταν μάρτυρας της συντριβής δήλωσε ότι είδε ένα από τα πτερύγια του ελικοπτέρου να απογειώνεται.

#Breaking: These videos show crash of a Bell 206L-4 Long Ranger IV of New York Helicopters (N216MH) at Hudson River in Manhattan, #NewYork an hour ago! Fortunately, two of its occupants survived. pic.twitter.com/SCZuYgUJFQ