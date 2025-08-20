Χάος επικράτησε στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, όταν ένας άνδρας εισέβαλε οπλισμένος με ένα σφυρί. Έβαλε φωτιά σε έναν κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια χρησιμοποίησε το σφυρί για να σπάσει τις οθόνες μεταξύ δύο γκισέ check-in.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram από υπάλληλο της Assessoria Leardini, δείχνει την επίθεση γύρω στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης, στην αίθουσα αναχωρήσεων του Τερματικού Σταθμού 1, όπως μεταδίδει το Metro.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ύποπτος επιχείρησε να επιτεθεί σε πολλά μέλη της υπηρεσίας ασφαλείας SEA του αεροδρομίου. Ωστόσο, η εφημερίδα La Stampa ανέφερε ότι ο ύποπτος «ξέσπασε μόνο στις υποδομές του αεροδρομίου, χωρίς να επιτεθεί σε επιβάτες ή προσωπικό εν ώρα υπηρεσίας».

Μαύρος καπνός φαινόταν να βγαίνει από τον κάδο, ενώ οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο φώναζαν για βοήθεια και έτρεχαν να φύγουν.

Το ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Varese ανέφερε ότι μέλος του προσωπικού επενέβη όταν παρατήρησε τον καπνό, την ώρα που ο ύποπτος «κατέστρεφε τις οθόνες μεταξύ των γκισέ 12 και 13».

Malpensa, un uomo incendia un cestino e distrugge l'area check-in 👉 https://t.co/dHkG8bFPvo pic.twitter.com/DAYNj1mL32 — Tg La7 (@TgLa7) August 20, 2025

Σύμφωνα με αναφορές, άτομο ασφαλείας αντέδρασε άμεσα για να σταματήσει τον άνδρα, ενώ στη συνέχεια επενέβησαν και επιβάτες για να τον βοηθήσουν. Πολύ γρήγορα ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε. Η Ένωση Αεροδρομίων της περιοχής Λομβαρδίας επιβεβαίωσε στη συνέχεια και επίσημα ότι ο άνδρας έχει συλληφθεί, ωστόσο η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει ακόμη το κίνητρο της επίθεσης.

«Η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο μετά τη σύλληψη του άνδρα που έβαλε φωτιά και κατέστρεψε ορισμένα γκισέ check-in».

«Λόγω του αποκλεισμού ορισμένων περιοχών και της εκκένωσης των εγκαταστάσεων, ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις και ακυρώσεις στις αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο».

Ένα τμήμα του αεροδρομίου έχει κλείσει, καθώς οι πυροσβέστες έσπευσαν να περιορίσουν τη φωτιά. Σύμφωνα με το προσωπικό του αεροδρομίου, ο αέρας στο εσωτερικό παραμένει «ακατάλληλος».