Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο την Ουκρανία και τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής που είχε ο Ρώσος πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο την Τετάρτη, όπως έγραψε το Reuters.

Ο Ερντογάν δήλωσε στον Πούτιν ότι η Άγκυρα στηρίζει τις προσπάθειες για μια μόνιμη ειρήνη με τη συμμετοχή όλων των πλευρών, σύμφωνα με το γραφείο του Τούρκου προέδρου.

Επίσης, συζητήθηκαν περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Η Ρωσία εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμβολή της Τουρκίας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών εκπροσώπων στην Κωνσταντινούπολη.

Παράλληλα, συζήτησαν ζητήματα των διμερών σχέσεων, με έμφαση στην ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν τις προσωπικές τους επαφές στο μέλλον.