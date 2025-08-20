Ένα σοβαρό περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην πλατεία Δημαρχείου στα Φάρσαλα, όπου ένας 21χρονος δέχτηκε επίθεση από δύο άτομα, ηλικίας 19 και 17 ετών.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων και στη συνέχεια, λόγω τραυμάτων στο κεφάλι, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος στη Χειρουργική Κλινική. Ο 21χρονος φέρει κατάγματα στην κάτω γνάθο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Το επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από καβγά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν οι δύο παρέες διασκέδαζαν σε διαφορετικό κατάστημα της περιοχής και η αντιπαράθεση κατέληξε σε ξυλοδαρμό.

Οι δύο δράστες συνελήφθησαν, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι με την υπόθεση να οδηγείται στη Δικαιοσύνη.