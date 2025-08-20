Ένα σοκαριστικό σκηνικό εκτυλίχθηκε την Τετάρτη 30/8 μεταξύ των σταθμών Νέα Ιωνία και Ηράκλειο του ΗΣΑΠ, όπου ένα άτομο έπεσε στις ράγες.

Στο σημείο μετέβησαν εσπευσμένα Αστυνομία και Πυροσβεστική.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑ.ΣΥ νωρίτερα ενημέρωσε πως «στη Γραμμή 1 του Μετρό η κυκλοφορία διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς – Α. Πατήσια και Ειρήνη – Κηφισιά, λόγω πτώσης ατόμου στην τροχιά από πεζογέφυρα μεταξύ των σταθμών Νέα Ιωνία και Ηράκλειο. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Περισσός, Πευκάκια, Νέα Ιωνία και Ηράκλειο».

Η κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί.