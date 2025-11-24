Η αδελφή θύματος «δράκου» του Αλίμου μίλησε για το σοκ που βιώνει ακόμα η γυναίκα μετά την επίθεση που δέχτηκε νωρίς το πρωί, πηγαίνοντας στη δουλειά της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης –ο οποίος φέρεται να επιτίθεται σε γυναίκες στην περιοχή– εντοπίζει τα θύματά του στον δρόμο, τα ακολουθεί και επιχειρεί να τα φιλήσει ή να τα αγγίξει. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει προσπαθήσει ακόμη και να τις ρίξει κάτω.

Η αδελφή θύματος εξήγησε στο Live News ότι η γυναίκα, ενώ πήγαινε στη δουλειά της νωρίς το πρωί, αιφνιδιάστηκε όταν ο άνδρας την πλησίασε, την άγγιξε στο στήθος και στα γεννητικά όργανα και προσπάθησε να τη φιλήσει. Εκείνη πανικοβλήθηκε, τον έσπρωξε και έτρεξε μέσα στον χώρο εργασίας της, που βρισκόταν ευτυχώς κοντά.

Όπως ανέφερε, μόλις έγινε η καταγγελία στο τμήμα της περιοχής, ενημερώθηκε ότι έχουν συμβεί κι άλλα περιστατικά.

«Είναι σε σοκ», λέει η αδελφή θύματος «δράκου» του Αλίμου

«Με πήρε η αδελφή μου τηλέφωνο γύρω στις 7 παρά και μου είπε ότι της επιτέθηκε ένας, πιθανώς αλλοδαπός. Τη σκούντηξε, γύρισε να δει τι γίνεται και τότε εκείνος την έπιασε στο στήθος και στα γεννητικά όργανα και τη φίλησε. Φώναξε, τον έσπρωξε και έτρεξε μέσα στη δουλειά. Είναι ακόμα σε σοκ, φοβάται να βγει έξω. Και η δουλειά της είναι τέτοια που βγαίνει πολύ νωρίς το πρωί», δήλωσε η αδελφή της.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στη λεωφόρο Αλίμου, σε σημείο με λίγα σπίτια και ελάχιστη κίνηση τις πρωινές ώρες, γεγονός που καθιστά την περιοχή ακόμα πιο επικίνδυνη.

Η αστυνομία έχει σημάνει συναγερμό και πραγματοποιεί εντατικές περιπολίες τόσο στο σημείο της επίθεσης όσο και στη γύρω γειτονιά για τον εντοπισμό του δράστη.

Η περιγραφή του είναι η εξής: άνδρας ύψους περίπου 1,65–1,70 μ., μελαμψός, αδύνατος, που κρατά μια μαύρη τσάντα με λευκό λογότυπο. Ωστόσο, όπως τόνισε η αδελφή του θύματος, η γυναίκα δεν κατάφερε να τον δει καθαρά, καθώς είχε τρομοκρατηθεί.