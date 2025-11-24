«Κόκκινοι» είναι οι δρόμοι της Αττικής από την κίνηση, με τους οδηγούς στην Αττική Οδό να έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ στην Κηφισίας υπάρχει μποτιλιάρισμα.

Συγκεκριμένα, παρατηρούνται καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από Κάντζα έως Μαραθώνος,

15΄-20΄ στην έξοδο για Πειραιά.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από Κάντζα έως Μαραθώνος,

15΄-20΄ στην έξοδο για Πειραιά.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. https://t.co/rVoNA2tNZb — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 24, 2025

Επίσης, υπάρχουν καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.