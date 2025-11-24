Δύο άνδρες από το Τέξας φέρονται να σχεδίαζαν να στρατολογήσουν άστεγους ανθρώπους για να εισβάλουν σε απομακρυσμένο νησί της Αϊτής, όπου θα δολοφονούσαν όλους τους άνδρες και θα μετέτρεπαν τις γυναίκες και τα παιδιά σε σεξουαλικούς σκλάβους.

Ο Γκάβιν Ρίβερς Γουάιζενμπεργκ, 21 ετών, από το Άλεν, και ο Τάνερ Κρίστοφερ Τόμας, 20 ετών, από το Άργκαϊλ, κατηγορήθηκαν την Πέμπτη στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια του Τέξας, σε σχέση με το φερόμενο σχέδιό τους. Οι Aρχές αναφέρουν ότι κατάρτισαν το σχέδιό τους τον Αύγουστο του 2024 για να ταξιδέψουν με ιστιοπλοϊκό στην Γκονάβ, ένα νησί περίπου 87.000 κατοίκων που υπάγεται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας της Αϊτής και να το καταλάβουν με τη βοήθεια ενός στρατού αστέγων, ενώ οι δύο άνδρες φέρονται ακόμη να άρχισαν να μαθαίνουν δεξιότητες που θεωρούσαν χρήσιμες για την επίτευξη του στόχου τους, συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης της αϊτιανής κρεολής γλώσσας.

Πυροσβεστική και Πολεμική Αεροπορία

Ο Γουάιζενμπεργκ φέρεται επίσης να εντάχθηκε στη Δυτική Πυροσβεστική Ακαδημία του Βόρειου Τέξας τον Αύγουστο του 2024 για να μάθει «πρωτόκολλα διοίκησης και ελέγχου», αλλά απέτυχε στο πρόγραμμα και αποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025. Σε εκείνο το σημείο, φέρεται να ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη για να μάθει ιστιοπλοΐα, καθώς ο ίδιος και ο Τόμας είχαν αρχικά σχεδιάσει να αγοράσουν ιστιοπλοϊκό για να φτάσουν στην Γκονάβ, αλλά λόγω του κόστους ο Γουάιζενμπεργκ δεν γράφτηκε ποτέ στα μαθήματα. Την ίδια στιγμή, ο Τόμας κατατάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2025 και φέρεται να έστειλε μήνυμα στον Γουάιζενμπεργκ, ενημερώνοντάς τον ότι κατατάχθηκε στον στρατό για να βοηθήσει στην προώθηση των σχεδίων τους. Αρχικά είχε τοποθετηθεί στη Γερμανία, αλλά κατάφερε να μεταφερθεί στο Μέριλαντ. Το δίδυμο σχεδίαζε στη συνέχεια να στρατολογήσει και να πληρώσει άστεγους από την περιοχή της Ουάσιγκτον για να συμμετάσχουν στο πραξικόπημά τους.

Ο Γουάιζενμπεργκ και ο Τόμας ερεύνησαν επίσης όπλα και πυρομαχικά και σχεδίαζαν να αγοράσουν όπλα στρατιωτικού τύπου, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς ερευνητές. Αφού αποκτούσαν τον έλεγχο του νησιού, φέρονται να σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τους άνδρες και να μετατρέψουν τις γυναίκες και τα παιδιά σε σεξουαλικούς σκλάβους για να «πραγματοποιήσουν τις φαντασιώσεις βιασμού τους». Παραμένει ασαφές πώς οι ομοσπονδιακές αρχές πληροφορήθηκαν τα σχέδιά τους, ενώ το κατηγορητήριο αναφέρει άλλους συνωμότες, χωρίς όμως να τους κατονομάζει ή να προσδιορίζει τους ρόλους τους. Ωστόσο, σημειώνει ότι ο Γουάιζενμπεργκ και ο Τόμας εργάστηκαν για να στρατολογήσουν άλλους τόσο διαδικτυακά όσο και αυτοπροσώπως για να πραγματοποιήσουν το πραξικόπημα μέχρι τον Ιούλιο του 2025, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Οι κατηγορίες

Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες συνωμοσίας για δολοφονία ή απαγωγή προσώπων σε ξένη χώρα και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών για την παραγωγή σεξουαλικά ρητού βίντεο με ανήλικο. Εάν κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης. Σε δήλωσή του στο KDFW, ο Ντέιβιντ Φιν, δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Γουάιζενμπεργκ, είπε ότι ενθαρρύνει «όλους να κάνουν υπομονή και να μείνουν συντονισμένοι». «Ένα κατηγορητήριο είναι απλώς ένας ισχυρισμός. Και ενώ υπάρχει κάποια αλήθεια στους ισχυρισμούς, πιστεύω ότι θα γίνει σαφές τι πραγματικά συνέβη, τι δεν συνέβη και τι δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί», σημείωσε. «Αν η αρχική σας αντίδραση στο δελτίο τύπου της κυβέρνησης ήταν “Αυτό ακούγεται τρελό, αδύνατο και παράλογο”, ίσως να βρίσκεστε σε κάτι σημαντικό», συνέχισε ο Φιν. «Κρατήστε τις επιφυλάξεις σας και μην παρασύρεστε από τον “θόρυβο”, τουλάχιστον όχι ακόμη». Ο Τζον Χελμς, δικηγόρος του Τόμας, δήλωσε επίσης ότι θα καταθέσει δήλωση αθωότητας τη Δευτέρα και ότι θα υπερασπιστεί τον πελάτη του «σθεναρά» απέναντι στις κατηγορίες.