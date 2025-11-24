Ασθενείς ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε πάνω από τα 850 εκατ. ευρώ, λόγω της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων που ακολουθούν τους δείκτες της Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Ο δείκτης MSCI Greece Standard αποτελείται πλέον από τις μετοχές: ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική, και Πειραιώς.

Με σημαντικά κέρδη 5,20% έκλεισε η μετοχή της ΕΧΑΕ. Σήμερα ξεκίνησε η παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Λισαβόνα και Παρίσι, στον απόηχο της εξαγοράς από την Euronext.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.065,42 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,18%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.078,68 μονάδες (+0,82%) και κατώτερη τιμή στις 2.056,73 μονάδες (-0,24%).

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 875,58 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 71.797.405 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean Airlines (+2,96%), της Titan (+2,18%), της Viohalco (+1,56%), της Coca Cola HBC (+1,55%) και της Optima Bank (+1,28%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,01%), της ΕΥΔΑΠ (-1,43%), της ΔΕΗ (-1,28%), της Metlen (-1,21%) και της Elvalhalcor (-1,08%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Metlen διακινώντας 19.946.500 και 11.420.561 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Metlen με 482,89 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 67,75 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 36 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.