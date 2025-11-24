Με ένα ιδιαίτερα επιθετικό καιρικό μοτίβο βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα, καθώς τα διαδοχικά συστήματα που έρχονται από την Ιταλία αναμένεται να επιμείνουν μέχρι και το Σάββατο.

Οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για τις επόμενες ημέρες είναι σαφείς: οι ήδη κορεσμένες περιοχές της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδας κινδυνεύουν περισσότερο από πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ έντονες καταιγίδες θα φτάσουν και στην Αττική, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

Η μετεωρολόγος του Action 24, Όλγα Παπαβγούλη εξηγεί στο Newsbeast πώς διαμορφώνεται η εικόνα του καιρού, ποια σημεία θεωρούνται πιο ευάλωτα και γιατί ακόμη και «μέτριες» ποσότητες βροχής μπορούν πλέον να προκαλέσουν σοβαρά επεισόδια. Μιλά επίσης για τον φετινό Νοέμβριο, που σύμφωνα με τα στοιχεία εξελίσσεται σε έναν από τους πιο υετοφόρους των τελευταίων δεκαετιών και αναλύει τι πρέπει να περιμένει η Αττική το τριήμερο Τετάρτη–Παρασκευή.

Διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά από την Ιταλία θα επηρεάσουν τη χώρα μας, όπως έχετε προβλέψει, μέχρι το Σάββατο. Ποια θα είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία της χώρας για πλημμύρες και κατολισθήσεις τις ημέρες κορύφωσης της κακοκαιρίας;

Τα πιο επικίνδυνα σημεία τις ημέρες κορύφωσης της κακοκαιρίας είναι ξεκάθαρα η δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, δηλαδή το Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτικη Πελοπόννησος καθώς τα ορεινά τμήματα της Δυτικής Θεσσαλίας.

Είναι περιοχές που έχουν ήδη δεχτεί τεράστιους όγκους νερού. Για παράδειγμα, στην τελευταία κακοκαιρία σημειώσαμε πάνω από 400 τόνους νερού ανά στρέμμα, ενώ στα Λεπιανά Άρτας η συνολική βροχόπτωση ξεπέρασε ακόμη και τους 500 τόνους ανά στρέμμα. Αυτό σημαίνει ότι το έδαφος έχει φτάσει πλέον σε ακραίο κορεσμό. Δεν μπορεί να απορροφήσει σχεδόν τίποτα.

Οπότε, με τις νέες βροχοπτώσεις, ο κίνδυνος για πλημμύρες, υπερχείλιση ρεμάτων και κατολισθήσεις είναι πραγματικά υψηλός. Επικίνδυνες ζώνες είναι επίσης η ανατολική Μακεδονία – Θράκη, ειδικά την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπου τα φαινόμενα θα ενταθούν καθώς και τα νησιά του Ανατολικοί Αιγαίου όπου και εκεί θα έχουμε επίμονες καταιγίδες τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο.

Με βάση και τον κορεσμό του εδάφους πιστεύετε ότι μπορεί να βρισκόμαστε μπροστά σε μια πιθανή καταστροφική επέλαση της κακοκαιρίας;

Ειλικρινά, ναι·υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ένταση των φαινομένων, αλλά η διάρκεια και το γεγονός ότι έρχονται διαδοχικά συστήματα.

Όταν έχει ήδη πέσει τόσο νερό – 400 με 500 τόνοι ανά στρέμμα σε ορισμένες περιοχές – η γη δεν έχει καμία δυνατότητα να “κρατήσει” άλλο.

Άρα, ακόμη και ποσότητες βροχής που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα ήταν καταστροφικές, τώρα μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλα και γρήγορα πλημμυρικά επεισόδια. Γι’ αυτό και λέμε ότι οι επόμενες μέρες έχουν τα χαρακτηριστικά μιας πιθανής επικίνδυνης – ακόμα και καταστροφικής- κακοκαιρίας, ειδικά για τη δυτική Ελλάδα.

Στην Αττική θα έχουμε καταιγίδες από Τετάρτη έως Παρασκευή, ενώ προβλέπεται ακόμη και χαλάζι. Ο υετός που θα πέσει αναμένεται να προκαλέσουν πλημμύρες;

Στην Αττική τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από την Τετάρτη με μπόρες, θα ενταθούν την Πέμπτη και θα κορυφωθούν την Παρασκευή, όπου αναμένουμε και τις πιο ισχυρές καταιγίδες, ακόμη και χαλάζι σε ορισμένες περιοχές και το Σάββατο αλλά με σταδιακή βελτίωση. Υπάρχει κίνδυνος για τοπικές πλημμύρες, κυρίως επειδή η Αττική είναι πολύ πυκνοκατοικημένη και ιδιαίτερα τσιμεντοποιημένη. Το έδαφος δεν έχει μεγάλη ικανότητα απορρόφησης, οπότε όταν η βροχή είναι έντονη, το νερό συσσωρεύεται γρήγορα και δεν βρίσκει εύκολα διέξοδο.

Είναι ο φετινός Νοέμβριος ένας από τους πιο βροχερούς των τελευταίων ετών;

Ο Νοέμβριος φέτος είναι σίγουρα ένας πολύ ενεργός καιρικά μήνας, με συνεχόμενα βαρομετρικά χαμηλά και αρκετά μεγάλα ύψη βροχής σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Σε αρκετές περιοχές της δυτικής χώρας έχουν ήδη καταγραφεί ποσότητες που παραπέμπουν σε έναν από τους πιο βροχερούς των τελευταίων περίπου 25 ετών.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, μόνο στην τωρινή κακοκαιρία σημειώθηκαν περιοχές -όπως στην Ήπειρο – όπου ξεπέρασαν τους 500 τόνους νερού ανά στρέμμα. Για να το πούμε πιο απλά: αυτός ο όγκος νερού αντιστοιχεί σε όσο βροχή πέφτει συνολικά μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο στην Αθήνα ή και στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα είναι και λίγο παραπάνω. Και μιλάμε για ποσότητα που έπεσε μέσα σε λίγες ημέρες.

Η αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την εξέλιξη του καιρού

Γενική εικόνα

Διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά από την Ιταλία θα επηρεάσουν τη χώρα μας από την Τρίτη έως και το Σάββατο, δημιουργώντας μια επίμονη ακολουθία κακοκαιριών.

Το πρώτο χαμηλό, με βορειοανατολική κίνηση, θα στρέψει το επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων κυρίως στη βορειοδυτική και δυτική χώρα, όπου το έδαφος έχει πλέον κορεστεί πλήρως από τους προηγούμενους μεγάλους όγκους νερού.

Το δεύτερο και πιο ισχυρό χαμηλό θα στροβιλίζεται στο Ιόνιο έως και το Σάββατο, τροφοδοτούμενο συνεχώς από υγρασία και ενέργεια, με αποτέλεσμα ανατροφοδοτούμενα φαινόμενα μεγάλης έντασης. Λόγω της δυναμικής του, θα καταφέρει να «περάσει» το φράγμα της Πίνδου και θα οδηγήσει σε πανελλαδική κακοκαιρία, με ισχυρά φαινόμενα ακόμη και στα ανατολικά και νότια.

Κορύφωση των φαινομένων:

• Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στα δυτικά–βορειοδυτικά, τη Θεσσαλία και την ανατολική Μακεδονία.

• Σάββατο στα ανατολικά, νοτιοανατολικά και στο Αιγαίο.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται από μεγάλη επικινδυνότητα για πλημμύρες, κατολισθήσεις και ορμητικά χειμαρρικά νερά, ειδικά στη δυτική Ελλάδα.

Θερμοκρασία λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Άνεμοι ισχυροί έως θυελλώδεις νοτιάδες, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Αναλυτικά ανά ημέρα και με ξεχωριστή ενότητα για την Αττική

ΤΡΙΤΗ – Πιο ήπια ημέρα, έμφαση στα δυτικά–βορειοδυτικά

Κύρια εικόνα χώρας

• Βροχές κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, με έμφαση σε Ήπειρο και βόρειο Ιόνιο.

• Καταιγίδες από τα ξημερώματα σε Ήπειρο – βόρειο Ιόνιο, πιο ισχυρές το βράδυ.

• Τοπικά φαινόμενα σε Αιτωλοακαρνανία και βορειοδυτική Πελοπόννησο.

• Πολύ μεγάλοι όγκοι νερού στα βορειοδυτικά (>70 mm).

Αττική – Τρίτη

• ήπια ημέρα.

ΤΕΤΑΡΤΗ – Ημέρα ισχυρών φαινομένων

Κύρια εικόνα χώρας

• Ισχυρές βροχές και ραγδαιότητες σε:

• Βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα – Παξοί),

• Ήπειρο,

• Ιθάκη – Λευκάδα – Κεφαλονιά,

• Αιτωλοακαρνανία.

• Ραγδαία φαινόμενα και στα ορεινά της δυτικής και βόρειας Θεσσαλίας.

• Ισχυρά φαινόμενα σε ανατολική Μακεδονία.

• Μπόρες σε ανατολικό & νότιο Αιγαίο.

• Μεγάλοι, υπερτοπικοί όγκοι νερού >100 mm στα βορειοδυτικά και τα ορεινά Θεσσαλίας.

Καταιγίδες

• Από πολύ νωρίς σε Κέρκυρα – Ήπειρο.

• Σταδιακά σε Αιτωλοακαρνανία, κεντρικό Ιόνιο, ανατολικό–βορειοανατολικό Αιγαίο, Θράκη & ανατολική Μακεδονία.

• Αργότερα σε δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Αττική – Τετάρτη

• Μπόρες κυρίως μετά το απόγευμα, τοπικά έντονες γύρω από Πάρνηθα – Πεντέλη – Υμηττό.

• Πιθανότητα μεμονωμένης καταιγίδας αργά το βράδυ.

Σταδιακή ενίσχυση των νοτιάδων.

ΠΕΜΠΤΗ – Πανελλαδική κακοκαιρία, κορύφωση στα δυτικά–βορειοδυτικά & ανατολική Μακεδονία–Θράκη.

Κύρια εικόνα χώρας

• Πολύ ισχυρές βροχές σε:

• Ιόνιο – Ήπειρο,

• Δυτική & βόρεια Θεσσαλία,

• Δυτική & κεντρική Στερεά,

• Δυτική & νότια Πελοπόννησο,

• Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

• Μεγάλοι όγκοι νερού σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική Θεσσαλία & ανατολική Μακεδονία (>100 mm).

• Ισχυροί νοτιάδες, μεταφορά σκόνης.

Καταιγίδες

• Πολύ ισχυρές στο Ιόνιο, στα παράκτια της Ηπείρου, στην Αιτωλοακαρνανία.

• Ισχυρές στη δυτική–νότια Πελοπόννησο, στη Θράκη, στη Χαλκιδική & ανατολική Μακεδονία.

• Καταιγίδες και στο ανατολικό Αιγαίο από το απόγευμα.

Αττική – Πέμπτη

• Ισχυρές μπόρες από τα ξημερώματα.

• Πιθανες τοπικές καταιγίδες και ισχυροί νοτιάδες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Επιμονή των φαινομένων, μετατόπιση προς ανατολικά–βορειοανατολικά

Κύρια εικόνα χώρας

• Ισχυρά φαινόμενα τα ξημερώματα στα δυτικά και στην κεντρική χώρα.

• Μέσα στην ημέρα ένταση σε:

• Ανατολική Μακεδονία – Θράκη,

• Ανατολικό – βορειοανατολικό Αιγαίο,

• Δωδεκάνησα,

• Κυκλάδες (κυρίως βόρειες).

• Επιμονή στη Χαλκιδική μέχρι το βράδυ.

• Πολύ μεγάλοι όγκοι νερού σε ανατολικά – νοτιοανατολικά τμήματα.

Αττική – Παρασκευή

• Ισχυρές καταιγίδες συνοδευόμενες με χαλάζι.

• Πολύ μεγάλοι όγκοι νερού κατά διαστήματα και ισχυροί νοτιάδες.

ΣΑΒΒΑΤΟ – Κακοκαιρία στα ανατολικά, βελτίωση στα δυτικά

Κύρια εικόνα χώρας

• Το βαρομετρικό χαμηλό περνά στο Αιγαίο.

• Ισχυρά φαινόμενα σε:

• Ανατολική & νοτιοανατολική νησιωτική χώρα,

• Εξασθένηση στα δυτικά.

Αττική – Σάββατο

• Βροχές και καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση.