Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την εφαρμογή και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης με τον Άρθουρ Μενς, Συνιδρυτή και Διευθύνoντα Σύμβουλο της Mistral AI στο πλαίσιο της 4ης Συνόδου Κορυφής GenAI SE Europe, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

«Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε εφαρμοστέες λύσεις για να αυξηθεί η παραγωγικότητα στον δημόσιο τομέα. Στην ψηφιακή μεταρρύθμιση ξεκινήσαμε με τα βασικά και ιδρύσαμε το υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης που συνεργάστηκε με άλλα υπουργεία», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Στον τομέα της υγείας για τις εταιρείες που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας έχουμε πολύ καλά οργανωμένα τα δεδομένα. Στην συνεργασία με την Mistral ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει πολύ είναι η δικαιοσύνη να φύγει το φορτίο εργασίας από τους δικαστές και να επικεντρωθούν εκεί που πρέπει. Επίσης το ΑΙ θα μας βοηθήσει στην παιδεία. Είμαστε στην αρχή μιας μεγάλης επανάστασης. Έχουμε ένα μοντέλο που διδάσκουμε τα ίδια πράγματα με την ίδια ταχύτητα αλλά το ΑΙ θα μπορεί να σταθεί αρωγός σε έναν μαθητή που χρειάζεται βοήθεια.

Η υγεία και η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικά σε μια χώρα και ευαίσθητοι τομείς στους οποίους θα εφαρμόσουμε την συνεργασία».

Για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στο Δημόσιο τόνισε:

«Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τους υπαλλήλους του δημοσίου για την χρήση των εργαλείων ΑΙ. Να συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και να κοιτάξουμε τις λεπτομέρειες που είναι επαναλαμβανόμενες και γραφειοκρατικές. Ένα από τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα που κάναμε ήταν τα συμβολαιογραφεία.

Κάθε διαδικασία είναι διαφορετική και κάθε πρόκληση επίσης. Έχει σχέση με την εισαγωγή της καινούργιας νοοτροπίας στο δημόσιο. Θα μας βοηθήσει να μειώσουμε και το κόστος».

Στο ερώτημα αν οι πολίτες εμπιστεύονται το ΑΙ και πόση διαφάνεια και ασφάλεια υπάρχει ο πρωθυπουργός απάντησε:

«Δεν υπάρχει προφανής απάντηση σε αυτό. Πιστεύω ότι η ταχύτητα με την οποία οι πολίτες χρησιμοποιούν εργαλεία ΑΙ αυξάνεται διαρκώς. Αυτή τη στιγμή εμπιστεύονται περισσότερο τις απαντήσεις που θα πάρουν από ένα ΑΙ από όσο τα παραδοσιακά μέσα. Αυτό είναι μεγάλη ευθύνη για εμάς γιατί χρειαζόμαστε συγκεκριμένα δεδομένα για τις σωστές απαντήσεις. Τώρα υπάρχει ένα πιο ευρύ πρόβλημα. Μια βιομηχανία πιυ εξελίσσεται ραγδαία και συνήθως οι κυβερνήσεις δεν το αντιλαμβάνονται και από τη μια πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε και να ρυθμίσουμε την τεχνολογία χωρίς να εμποδίσουμε την ανάπτυξή της. Δεν πιστεύω ότι η λύση είναι πλήρης απορρύθμιση αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι διατηρούμε τον δυναμισμό του οικοσυστήματος των start aps AI. Να μην δυσκολεύουμε την εξέλιξή τους. Με ενδιαφέρει πολύ η ψυχική υγεία των παιδιών αλλά και η προστασία της δημοκρατίας από τις απειλές του ΑΙ πουν μπορούν να επέμβουν στις διαδικασίες μας. Χρειαζόμαστε σοφά εργαλεία ΑΙ που μπορούν να μας προειδοποιούν για fake news. Πρέπει να χτίσουμε εμπιστοσύνη γιατί αν το κοινό πλημμυρίσει με πληροφορίες ο κόσμος στο τέλος δεν θα πιστεύει τίποτα».

Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να έχουμε ηγέτιδες εταιρείες στην Ευρώπη βρίσκουν μια ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και τι ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι ευρωπαϊκοί παίκτες έχουν φωνή και πρέπει να την ακούσουμε. Δεν είμαστε σε ανταγωνισμό με την βιομηχανία. Η τεχνολογία καλό θα ήταν να προσαρμοστεί στις ευαισθησίες της κάθε χώρας. Όπως για παράδειγμα η ψυχική υγεία των παιδιών. Κάποιοι πάροχοι στις ΗΠΑ γίνονται πιο ευαίσθητοι στην προστασία της υγείας των εφήβων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους μεγάλους παίκτες. Και να συνεργαστούμε με αυτούς. Χαίρομαι που μπορούμε να δώσουμε έναν ανοικτό δρόμο προς την Ευρώπη σε αυτές τις εταιρείες. Αυτό που δεν θέλω είναι να εξαγοράζονται οι ευρωπαϊκές από τις μεγάλες εταιρείες.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε ποιον τομέα θα μπορούσε να μεταμορφώσει το ΑΙ στην Ελλάδα και είπε τον δημόσιο τομέα. Τέλος, ερωτηθείς ποια λέξη θα ήθελε να δει να χρησιμοποιείται σωστά από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, απάντησε: Τη λέξη φιλότιμο.