Από αύριο, Τρίτη, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ελλάδα θα παρουσιάσει σταδιακή μεταβολή, με τον καιρό να γίνεται εκ νέου άστατος, κυρίως στα Δυτικά τμήματα της χώρας, όπως προειδοποιεί ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος.

Στο Βόρειο Ιόνιο και στα κεντροδυτικά γεωγραφικά διαμερίσματα της Ηπείρου αναμένονται καταιγίδες, κατά τόπους έντονες. Οι περιοχές αυτές χρειάζονται αυξημένη εγρήγορση, καθώς τα εδάφη παραμένουν κορεσμένα από προηγούμενα επεισόδια βροχόπτωσης, με καταγεγραμμένες ήδη κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα.

Η νέα επιδείνωση συνδέεται με τη μετατόπιση ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλική χερσόνησο προς την Ελλάδα. Από την Τετάρτη έως και το Σάββατο, η πλειονότητα της χώρας θα επηρεαστεί από άστατο καιρό, με εκτεταμένες βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, με ριπές που θα φτάνουν τα 6–7 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα Δυτικά (Επτάνησα, Ήπειρος, Δυτική Στερεά Ελλάδα και Δυτική Πελοπόννησος), στη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία και Θράκη) και στα νησιά του ανατολικού, κυρίως του βορειοανατολικού, Αιγαίου. Δευτερευόντως, θα επηρεαστούν και οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Από τα μεσάνυχτα Τρίτης προς Τετάρτη έως και το Σάββατο, καταιγίδες δεν αποκλείονται και στην Αττική, με διαστήματα βελτιωμένου καιρού.

Από την Κυριακή και μετά, το σύστημα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, επιτρέποντας σταδιακή βελτίωση του καιρού, ενώ οι θερμοκρασίες δεν αναμένεται να υποχωρήσουν, παραμένοντας 1–2°C πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές της εποχής.

Υδρολογικά και γεωτεχνικά προβλήματα

Ο μεγαλύτερος προβληματισμός αφορά τις περιοχές της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας, που για 4–5 ημέρες θα συνεχίσουν να δέχονται βροχοπτώσεις, άλλοτε ήπιες και άλλοτε έντονες, με πιθανές τοπικές καταιγίδες. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο «αναζωπύρωσης» υδρολογικών και γεωτεχνικών προβλημάτων.

Πιθανά υδρολογικά προβλήματα περιλαμβάνουν: αυξημένες απορροές, άνοδο της στάθμης ποταμών και χειμάρρων, υπερχείλιση μικρών υδατορευμάτων, τοπικά πλημμυρικά επεισόδια σε οικισμούς, αγροτικές εκτάσεις ή οδικά δίκτυα, καθώς και δυσκολίες στην απορρόφηση νερού από τις υποδομές αποστράγγισης. Ενδέχεται επίσης φαινόμενα επιφανειακής διάβρωσης ή μεταφοράς φερτών υλικών που μπορεί να φράξουν ρέματα και τάφρους.

Πιθανά γεωτεχνικά προβλήματα περιλαμβάνουν: επιβάρυνση της ευστάθειας πρανών και πλαγιών, αυξημένη πιθανότητα κατολισθήσεων, μικροκαθιζήσεων, καταπτώσεων βράχων ή υποχώρησης χωμάτων σε ορεινούς και ημιορεινούς δρόμους, καθώς και τοπικές ρηγματώσεις ή προβλήματα σε τεχνικά έργα, όπως δρόμους, τοίχους αντιστήριξης ή αγροτικές υποδομές.

Ο Γιάννης Καλλιάνος τονίζει ότι κυρίως στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, ώστε τυχόν μεταβολές στο έδαφος, στη ροή των υδάτων ή στα πρανή να εντοπιστούν έγκαιρα. Δεν πρόκειται για βέβαια πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά για ενδεχόμενους κινδύνους λόγω κορεσμού του εδάφους.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΙΚΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Από αύριο, Τρίτη, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία βαθμιαία θα μεταβληθεί και ο καιρός θα καταστεί εκ νέου άστατος, με επίκεντρο τα Δυτικά τμήματα της χώρας. Στο Βόρειο Ιόνιο αλλά και στα κεντροδυτικά γεωγραφικά διαμερίσματα της Ηπείρου αναμένεται εκδήλωση καταιγίδων, κατά τόπους έντονων. Εκεί απαιτείται αυξημένη εγρήγορση, καθώς τα εδάφη παραμένουν εξαιρετικά κορεσμένα από τα προηγούμενα επεισόδια βροχόπτωσης, με ήδη καταγεγραμμένες κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα.

Η αιτία μιας νέας επιδείνωσης συνδέεται με τη μετατόπιση ενός αρκετά ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλική χερσόνησο προς την Ελλάδα. Έτσι, από την Τετάρτη έως και το Σάββατο, σταδιακά, οι περισσότερες περιοχές της χώρας θα επηρεαστούν από άστατο καιρό, με εκτεταμένες βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, με ριπές που θα φτάνουν τα 6–7 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα Δυτικά (Επτάνησα, Ήπειρος, Δυτική Στερεά Ελλάδα και Δυτική Πελοπόννησος) αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στη Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα νησιά του ανατολικού και κυρίως του βορειοανατολικού Αιγαίου. Δευτερευόντως, θα επηρεαστούν και οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι, από τα μεσάνυχτα Τρίτης προς Τετάρτη και στη συνέχεια έως το Σάββατο, καταιγίδες δεν αποκλείονται κατά διαστήματα και στην Αττική, ενώ θα υπάρξουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό.

Από την Κυριακή και μετά, το σύστημα θα αρχίσει να μετατοπίζεται ανατολικότερα, επιτρέποντας σταδιακή βελτίωση του καιρού. Ωστόσο, από πλευράς θερμοκρασιών, δεν αναμένεται πτώση. Αντιθέτως, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα από τις μέσες κλιματικές τιμές της εποχής, κατά περίπου 1–2°C.

Συμπέρασμα :

Το στοιχείο που προκαλεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό είναι ότι, για 4–5 ακόμη ημέρες -αρχής γενομένης από αύριο Τρίτη- οι ήδη πληγείσες περιοχές της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας θα συνεχίσουν να δέχονται κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, άλλοτε ήπιες και άλλοτε έντονες, συνοδευόμενες κατά διαστήματα και από τοπικές καταιγίδες. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο αναζωπύρωσης υδρολογικών και γεωτεχνικών προβλημάτων.

ΠΙΘΑΝΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ (κυρίως για τα βορειοδυτικά)

Ενδέχεται να παρατηρηθούν εκ νέου αυξημένες απορροές, άνοδος της στάθμης ποταμών και χειμάρρων, υπερχείλιση μικρών υδατορευμάτων, τοπικά πλημμυρικά επεισόδια σε οικισμούς, αγροτικές εκτάσεις ή οδικά δίκτυα, καθώς και δυσκολίες στην απορρόφηση του νερού από τις υποδομές αποστράγγισης. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν φαινόμενα επιφανειακής διάβρωσης ή μεταφοράς φερτών υλικών, που μπορεί να φράξουν ρέματα και τάφρους.

ΠΙΘΑΝΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ (κυρίως για τα Βορειοδυτικά)

Η παρατεταμένη υγρασία, σε συνδυασμό με τις νέες βροχοπτώσεις που θα εκδηλωθούν, ενδέχεται να επιβαρύνει την ευστάθεια πρανών και πλαγιών, αυξάνοντας την πιθανότητα κατολισθήσεων, μικροκαθιζήσεων, καταπτώσεων βράχων ή υποχώρησης χωμάτων σε ορεινούς και ημιορεινούς δρόμους. Σε περιοχές με ιδιαίτερα μαλακό ή διαβρωμένο υπόβαθρο, μπορεί να παρουσιαστούν τοπικές ρηγματώσεις ή προβλήματα σε τεχνικά έργα, όπως δρόμους, τοίχους αντιστήριξης ή αγροτικές υποδομές.

Συνεπώς, χρειάζεται απλώς αυξημένη εγρήγορση, κυρίως στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, ώστε τυχόν μεταβολές στο έδαφος, στη ροή των υδάτων ή στα πρανή να εντοπιστούν έγκαιρα. Δεν πρόκειται για βέβαια πλημμυρικά φαινόμενα ή προβλήματα που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω, αλλά για ενδεχόμενους κινδύνους που αξιολογούνται λόγω των υφιστάμενων συνθηκών κορεσμού του εδάφους.

Επεξήγηση χάρτη :

Παρατίθεται χάρτης αθροιστικού υετού (συνολικής βροχόπτωσης) από την Τρίτη έως και το Σάββατο, βάσει των προγνωστικών δεδομένων του αριθμητικού μοντέλου ECMWF για την ελληνική επικράτεια, όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.windy.com (πηγή).

Όσο πιο σκούρες εμφανίζονται οι πορτοκαλί αποχρώσεις, τόσο μεγαλύτερα είναι τα αναμενόμενα ύψη βροχής σε χιλιοστά. Αντίθετα, οι πράσινες αποχρώσεις υποδηλώνουν πιο τοπικές και ηπιότερες βροχοπτώσεις, ενώ οι μπλε ή γαλάζιες χρωματικές κλίμακες αντιστοιχούν σε ακόμη πιο εξασθενημένες και περιορισμένης έκτασης βροχές.

Οι θερμοκρασίες που αναγράφονται στον χάρτη αφορούν τις σημερινές ελάχιστες τιμές και δεν αποτελούν προγνωστική πληροφορία, επομένως δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Ακολουθούν οι μέγιστες θερμοκρασίες στις πέντε μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, από την Τρίτη έως και το προσεχές Σάββατο.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ :

ΑΘΗΝΑ :

Τρίτη 25 Νοεμβρίου : 20°C

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου : 22°C

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου : 22°C

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου : 22°C

Σάββατο 29 Νοεμβρίου : 20°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ :

Τρίτη 25 Νοεμβρίου : 16°C

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου : 16°C

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου : 18°C

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου : 18°C

Σάββατο 29 Νοεμβρίου : 16°C

ΠΑΤΡΑ :

Τρίτη 25 Νοεμβρίου : 20°C

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου : 20°C

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου : 20°C

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου : 17°C

Σάββατο 29 Νοεμβρίου : 18°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ :

Τρίτη 25 Νοεμβρίου : 22°C

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου : 22°C

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου : 22°C

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου : 23°C

Σάββατο 29 Νοεμβρίου : 22°C

ΛΑΡΙΣΑ :

Τρίτη 25 Νοεμβρίου : 16°C

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου : 18°C

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου : 20°C

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου : 16°C

Σάββατο 29 Νοεμβρίου : 16°C

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αύριο Τρίτη 25-11-25 στη βορειοδυτική Ελλάδα και από την Τετάρτη 26-11-25 σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο 29-11-25 και στα ανατολικά την Κυριακή 30-11-25.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ:

Αύριο Τρίτη (25-11-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Μεθαύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

β. Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

β. Την Παρασκευή (28-11-25) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.