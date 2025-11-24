Σε αντίθεση με την προεκλογική δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι εάν επανεκλεγεί η δεύτερη θητεία του θα είναι η «εποχή των κρύπτο», η πρώτη μεγάλη οικονομική εξέλιξη στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων είναι αρνητική όχι για τον ίδιο και την οικογένειά του αλλά και χιλιάδες επενδυτές.

Σε μόλις λίγους μήνες, η οικογένεια του Τραμπ είδε την περιουσία της να μειώνεται κατά πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ, με την καθαρή αξία να πέφτει από τα 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές Σεπτεμβρίου σε περίπου 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα. Η ζημία προήλθε από την πτώση των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα υψηλού κινδύνου και τις μετοχές της δικής τους μητρικής εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg Billionaires Index, ένα μεγάλο μέρος της απώλειας οφείλεται στην πτώση της αξίας των meme-coins και άλλων κερδοσκοπικών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται άμεσα με το brand Τραμπ.

800 εκατ. δολάρια χάθηκαν στο Truth Social

Η μεγαλύτερη ζημιά προήλθε από την πτώση της αξίας του μεριδίου του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ στην Trump Media & Technology Group (TMTG), τη μητρική του Truth Social. Η εταιρεία, η οποία είχε ανακοινώσει σχέδια για δημιουργία ταμείου κρυπτονομισμάτων, έχει δει τις μετοχές της να πέφτουν σε ιστορικά χαμηλά.

Η αξία του μεριδίου του προέδρου σε αυτήν την επιχείρηση μειώθηκε κατά περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια από τον Σεπτέμβριο, όπως ανέφερε το Bloomberg. Ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος της εταιρείας μέσω ενός καταπιστεύματος που εποπτεύεται από τον μεγαλύτερο γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Οι επενδυτές που αγόρασαν ακόμη και το meme coin με το όνομα Τραμπ ($TRUMP) στην κορυφή του τον Ιανουάριο είχαν χάσει σχεδόν ολόκληρη την αξία της επένδυσής τους μέχρι τον Νοέμβριο, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Daily Best. Αυτό δείχνει ότι όχι μόνο η οικογένεια Τραμπ αλλά και όσοι επένδυσαν στην «εικόνα» της υφίστανται σημαντικές απώλειες.

Έρικ Τραμπ: «Εξαιρετική ευκαιρία αγοράς»

Παρά τις τεράστιες απώλειες και την αβεβαιότητα στην αγορά των crypto – η οποία έχει σβήσει περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε αξία παγκοσμίως – ο Έρικ Τραμπ παραμένει αισιόδοξος. Ο δεύτερος γιος του πρώην προέδρου, που είδε το δικό του μερίδιο σε επιχείρηση εξόρυξης Bitcoin (American Bitcoin Corp) να πέφτει κατά σχεδόν το ήμισυ, παρότρυνε τους επενδυτές να μην χάνουν την πίστη τους.

«Τι εξαιρετική ευκαιρία αγοράς», είπε στο Bloomberg News.

«Οι άνθρωποι που αγοράζουν τις βουτιές και αγκαλιάζουν την αστάθεια θα είναι οι απόλυτοι νικητές. Ποτέ δεν ήμουν πιο αισιόδοξος για το μέλλον των κρυπτονομισμάτων και τον εκσυγχρονισμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος», μετέδωσε το Bloomberg.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την τρέχουσα πτώση, η συνολική στροφή της οικογένειας σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία όπως τα κρυπτονομίσματα και τα NFTs έχει υπάρξει εξαιρετικά κερδοφόρα τα τελευταία χρόνια, αυξάνοντας την περιουσία τους κατά δισεκατομμύρια από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στο αξίωμα.

Κλειδωμένα tokens και αβεβαιότητα

Η υποτίμηση έχει χτυπήσει δραματικά επιχειρήσεις όπως η World Liberty Financial (WLFI), η οποία είχε δημιουργήσει περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια για την οικογένεια τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με νεότερο ρεπορτάζ του Bloomberg, η αξία των tokens της WLFI έχει πέσει από κορυφή 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα 3,15 δισεκατομμύρια δολάρια, με ορισμένα νομίσματα να είναι κλειδωμένα και μη διαπραγματεύσιμα, γεγονός που επιδεινώνει τον αντίκτυπο στην περιουσία της οικογένειας.

Αυτή η κατάσταση υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την απίστευτη αστάθεια και τους κινδύνους των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, όπου οι περιουσίες μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.