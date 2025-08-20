Σε μια ιστορική συμφωνία, το κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) αλλάζει επίσημα όνομα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή ως TELEKOM CENTER Athens και το γήπεδο των «Πρασίνων» να εντάσσεται στη λίστα των μεγάλων γηπέδων σε όλον τον κόσμο που φέρουν το σήμα του brand «Τ».

Τη μετονομασία συνοδεύει μία στρατηγική συνεργασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με την COSMOTE TELEKOM, που θα διαρκέσει για πέντε χρόνια, έως και το 2030.

Όπως είχε αναφέρει και το BD από τον Ιούνιο, η συμφωνία δεν θα περιλαμβάνει μόνο την ονοματοδοσία του γηπέδου, αλλά και την παρουσία της Cosmote Telekom στις νέες δραστηριότητες που θα δημιουργηθούν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου που έχει αναλάβει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Το πάρκινγκ 5 του ΟΑΚΑ αναμένεται να χωριστεί στα δύο, με τον έναν χώρο να παραμένει πάρκινγκ και το υπόλοιπο να φιλοξενεί διάφορες δραστηριότητες, από σκηνές για συναυλίες και events, μέχρι θεματικά πάρκα και γήπεδα. Στους χώρους αυτούς η παρουσία της Cosmote Telekom αναμένεται να είναι έντονη.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Ομίλου ΟΤΕ, ο αναβαθμισμένος αυτός πολυχώρος προβάλλει πλέον ως μία από τις πιο σύγχρονες και σημαντικές εγκαταστάσεις αθλητισμού και ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Το TELEKOM CENTER Athens περικλείει το πλήρως ανακαινισμένο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, τις συνδεόμενες προπονητικές υποδομές, τα βοηθητικά κτίρια και όλον τον περιβάλλοντα χώρο — μεταξύ αυτών και το Parking Ρ5, όπου πραγματοποιούνται σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όπως επισημαίνει ο ΟΤΕ, το νέο όνομα σηματοδοτεί και τον μετασχηματισμό του χώρου σε πόλο έλξης για πολλαπλές δραστηριότητες.

Ένα κέντρο πολλαπλών δραστηριοτήτων για την Αθήνα

Το TELEKOM CENTER Athens φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πολυδιάστατος προορισμός για όλες τις ηλικίες και κοινότητες. Ο χώρος θα είναι προσβάσιμος όλο το χρόνο, έτοιμος να φιλοξενήσει μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, συναυλίες, συνέδρια, θεματικά φεστιβάλ κι αναβαθμισμένες πολιτιστικές δράσεις. Παράλληλα, παρέχονται επιλογές αναψυχής και εστίασης, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο περιβάλλον για οικογένειες, μαθητές, κατοίκους και επισκέπτες.

Με αφορμή τη συμφωνία ονοματοδοσίας, ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε ότι η επένδυση στο TELEKOM CENTER Athens εκφράζει τη στρατηγική δέσμευση της επιχείρησης: «Η επένδυση στο TELEKOM CENTER Athens αντικατοπτρίζει τη στρατηγική μας δέσμευση να βρισκόμαστε εκεί όπου χτυπά η καρδιά της κοινωνίας: στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία. Πιστεύουμε βαθιά ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός έχουν τη δύναμη να ενώνουν τους ανθρώπους, να γεφυρώνουν διαφορές και να δημιουργούν κοινές εμπειρίες. Πιστοί στην υπόσχεσή μας προς τους πελάτες μας να συνδέουμε τον κόσμο τους, χτίζουμε το μέλλον της εμπειρίας, πέρα από τις τηλεπικοινωνίες».

Αναβάθμιση και διεθνές αποτύπωμα

Η πενταετής συνεργασία μεταξύ της COSMOTE TELEKOM και του συμπλέγματος του ΟΑΚΑ συμπίπτει με το ευρύτερο πλάνο για την αναβάθμιση της περιοχής, όπως προωθείται από τον κ. Δ. Γιαννακόπουλο, την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΚΤΩΡ και την εταιρεία White Veil. Στόχος αυτής της σύμπραξης είναι η μεταμόρφωση του χώρου σε υπερσύγχρονο κόμβο αθλητισμού, ψυχαγωγίας και ψηφιακών εμπειριών.

Όπως υπογραμμίζει η White Veil: «Η συνεργασία αυτή δηλώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο… τη δέσμευσή μας για στρατηγικές συνέργειες παγκόσμιου βεληνεκούς, που θα υποστηρίξουν ενεργά την αναβάθμιση και τη συνολική εξέλιξη του αθλητισμού στη χώρα μας».

Σημαντικό είναι ότι η TELEKOM συνεχίζει τη διεθνή της στρατηγική, στηρίζοντας μεγάλα venues σε όλο τον κόσμο — από το T-Mobile Arena στο Λας Βέγκας και το T-Mobile Center στο Κάνσας, έως το Telekom Dome στη Βόννη. Με τη συμφωνία για το TELEKOM CENTER Athens, το ΟΑΚΑ εντάσσεται στη λίστα των κορυφαίων παγκόσμιων εγκαταστάσεων που φέρουν το σήμα του brand “Τ”.