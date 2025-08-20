Η Λιθουανία αποκάλυψε σχέδια για την κατασκευή μιας ζώνης άμυνας πλάτους 30 μιλίων (περίπου 48 χιλιόμετρα) στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, που θα περιλαμβάνει ναρκοπέδια και γέφυρες έτοιμες να ανατιναχθούν σε περίπτωση εισβολής.

Τα σχέδια εντάσσονται σε μια κοινή πρωτοβουλία των χωρών της Βαλτικής για ενίσχυση της άμυνας, εν μέσω αυξανόμενης επιθετικότητας από τη Ρωσία και τους συμμάχους της, όπως μεταδίδουν οι Daily Mail και Times.

Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία, μαζί με την Πολωνία, ενισχύουν τα σύνορά τους, προσθέτοντας εμπόδια και οχυρώσεις πέρα από τους φράχτες. Και οι τέσσερις χώρες αναζητούν παράλληλα χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Όταν ολοκληρωθεί, το «τείχος άμυνας» των Βαλτικών χωρών, που σχεδιάζεται από πέρυσι, θα εκτείνεται σε περισσότερα από 940 μίλια (περίπου 1500 χιλιόμετρα) και θα περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να εξαπολύει επιθέσεις από το έδαφός της, το Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία.

Η Λιθουανία ειδικά έχει ήδη δημιουργήσει δεκάδες «μηχανικά πάρκα» γεμάτα με εξοπλισμό «αντι-κινητικότητας», όπως συρματοπλέγματα, οδοφράγματα από μπετόν, αντιαρματικά εμπόδια τύπου «τσέχικοι σκαντζόχοιροι» (κατασκευή από μεταλλικές δοκούς) και «δόντια δράκοντα» (πυραμίδες από τσιμέντο).

Τώρα σχεδιάζει να αναπτύξει τρεις ζώνες άμυνας:

Η πρώτη (πλάτους 3 μιλίων) θα ξεκινά με αντιαρματική τάφρο δίπλα στον φράχτη των συνόρων, ακολουθούμενη από αναχώματα, «δόντια δράκοντα» και ναρκοπέδια, και θα ολοκληρώνεται με δύο ζώνες οχυρώσεων πεζικού.

Η δεύτερη και τρίτη θα περιλαμβάνουν γέφυρες παγιδευμένες με εκρηκτικά, που μπορούν να πυροδοτηθούν κατά βούληση, καθώς και επιπλέον γραμμές άμυνας με πεζικό.

Επιπλέον, σχεδιάζεται η κοπή δέντρων κατά μήκος δρόμων που οδηγούν σε πόλεις, ώστε να εμποδιστούν τα ρωσικά τεθωρακισμένα.

Στόχος του έργου δεν είναι να αποτρέψει πλήρως επιθέσεις, αλλά να τις καθυστερήσει και να κατευθύνει τις εχθρικές δυνάμεις σε πιο ευνοϊκά πεδία μάχης.

Η Λιθουανία διαθέτει 23.000 επαγγελματίες στρατιώτες και 104.000 εφέδρους, ενώ έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της στο 5,5% του ΑΕΠ -ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στο ΝΑΤΟ. Έχει παραγγείλει χιλιάδες αντιαρματικές νάρκες, πυρομαχικά ΝΑΤΟικών προδιαγραφών και 44 άρματα Leopard 2A8 από τη Γερμανία, ενώ αγόρασε και ισραηλινούς αντιαρματικούς πυραύλους Spike LR2.

Παράλληλα, η Λιθουανία αποχώρησε από τη Συνθήκη της Οττάβας, ανοίγοντας τον δρόμο για χρήση και ναρκών κατά προσωπικού.

Η Πολωνία επίσης πρόσθεσε ναρκοπέδια στο δικό της τείχος άμυνας, ενώ Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει πως η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια, με τοn διάδρομο Σουβάλκι (μεταξύ Λιθουανίας-Πολωνίας) να θεωρείται το πιο ευάλωτο σημείο.

Σύμφωνα με αναλυτές, η Ρωσία αυξάνει μαζικά την παραγωγή αρμάτων και πυρομαχικών, όχι όλα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και για το ενδεχόμενο μελλοντικής χρήσης εναντίον του ΝΑΤΟ. Υπηρεσίες πληροφοριών της Λετονίας και της Δανίας προειδοποιούν ότι η Μόσχα προετοιμάζει δίκτυα δολιοφθοράς στην Ευρώπη ενόψει πιθανής μελλοντικής σύγκρουσης.

Η ανακοίνωση της Λιθουανίας έρχεται λίγες ώρες μετά από ρωσική επίθεση στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας, όπου τραυματίστηκαν τουλάχιστον 14 άτομα, ανάμεσά τους και μια οικογένεια με τρία παιδιά.