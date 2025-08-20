Η μπύρα ρέει πιο άφθονη από ποτέ στην Ευρώπη. Το 2024 η παραγωγή της ΕΕ έφτασε τα 34,7 δισεκατομμύρια λίτρα, με τις μπύρες χωρίς ή με ελάχιστο αλκοόλ να καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο άνω του 11%.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Γερμανία παραμένει η αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» της παραγωγής, η Ολλανδία οδηγεί στις εξαγωγές, ενώ η Γαλλία ξεδιψά με τις περισσότερες εισαγωγές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά μπύρας της Ευρώπης βρίσκεται σε πλήρη… ζύμωση.

Περισσότερη μπύρα

Το 2024 οι Ευρωπαίοι ζυθοποιοί παρήγαγαν 32,7 δισ. λίτρα μπύρας με πάνω από 0,5% αλκοόλ και 2 δισ. λίτρα μπύρας χωρίς ή με λιγότερο από 0,5% αλκοόλ. Η πρώτη κατηγορία ανέβηκε ελαφρά (+0,6 %) σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αλλά η δεύτερη ενισχύθηκε σημαντικά (+11,1%), δείχνοντας τη στροφή των καταναλωτών σε πιο ελαφριές επιλογές.

Γερμανία στην κορυφή, Ισπανία και Πολωνία ακολουθούν

Η Γερμανία κράτησε για άλλη μια χρονιά την πρωτιά με 7,2 δισ. λίτρα, δηλαδή πάνω από το 22% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ. Δεύτερη ήρθε η Ισπανία με 4,0 δισ. λίτρα και τρίτη η Πολωνία με 3,4 δισ. λίτρα. Την πεντάδα συμπλήρωσαν η Ολλανδία (2,2 δισ.) και το Βέλγιο (2,1 δισ.).

Η Ολλανδία πρώτη στις εξαγωγές, η Γαλλία πρώτη στις εισαγωγές

Η Ολλανδία παρέμεινε κορυφαία εξαγωγική δύναμη με 1,5 δισ. λίτρα μπύρας το 2024, αν και κατέγραψε πτώση 12% σε σχέση με το 2023. Ακολούθησαν η Γερμανία και το Βέλγιο (από 1,4 δισ. λίτρα), η Τσεχία (0,6 δισ.) και η Ιρλανδία (0,5 δισ.).

Στις εισαγωγές, η Γαλλία ήταν μακράν πρώτη με 0,8 δισ. λίτρα, ενώ κοντά της βρέθηκε η Ιταλία με πάνω από 0,7 δισ. λίτρα. Στην τρίτη θέση ισοβαθμούν η Ισπανία και η Γερμανία με σχεδόν 0,6 δισ. λίτρα, ενώ η Ολλανδία ακολουθεί με περίπου 0,5 δισ. λίτρα.

Η αγορά μπύρας αλλάζει

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια αγορά που μετασχηματίζεται. Οι μπύρες χαμηλού ή μηδενικού αλκοόλ κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Πλέον 1 στα 15 μπουκάλια μπύρας που σερβίρονται στην Ευρώπη είναι χωρίς αλκοόλ, ενώ στην Ισπανία φτάνει το 1 στα 7.

Η κατηγορία των μη‑αλκοολούχων προϊόντων αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς: το παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς αναμένεται να αυξηθεί από τα 21,94 δισ. δολάρια το 2024, σε 34,98 δισ. δολάρια το 2029, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 10,1%, σύμφωνα με το thebusinessresearchcompany.

Ταυτόχρονα, η ευρύτερη αγορά low και no‑alcohol ποτών εκτιμάται να έχει ετήσιο ανάπτυξης περίπου 7% σε ετήσια βάση μέχρι το 2028.

Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να αποδοθεί σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες και εκστρατείες δημόσιας υγείας, τη βιωσιμότητα και τη φιλική προς το περιβάλλον ζυθοποιία, τις αλλαγές στους συνειδητοποιημένους ως προς την υγεία καταναλωτές και τον τρόπο ζωής, καθώς και σε πολιτιστικούς και θρησκευτικούς παράγοντες.