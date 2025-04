Μια εκδρομή με ελικόπτερο πάνω από τη Νέα Υόρκη κατέληξε σε τραγωδία την Πέμπτη, όταν το ελικόπτερο διαλύθηκε στον αέρα και έπεσε στον ποταμό Χάντσον. Οι έξι επιβάτες, ο πιλότος και μια πενταμελής οικογένεια από την Ισπανία, έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο Αγκουστίν Εσκομπάρ, ανώτερο στέλεχος της Siemens, μαζί με τη σύζυγό του, Μερσέ Καμπρουμπί Μοντάλ, και τα τρία τους μικρά παιδιά, ηλικίας 4, 5 και 11 ετών. Η οικογένεια είχε μόλις φτάσει στη Νέα Υόρκη νωρίτερα την ίδια μέρα, ανυπομονώντας να ξεκινήσει την επίσκεψή της στην πόλη.

BREAKING:



Helicopter crashes near the Hudson River in New York City pic.twitter.com/mVhw3XH6Dk