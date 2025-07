Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό αντιμετώπισε ο Κρις Μάρτιν, frontman των Coldplay, το περιστατικό που προκάλεσε θύελλα στα social media, όταν η περίφημη «kiss cam» κατέγραψε ένα παράνομο ζευγάρι στη διάρκεια συναυλίας της μπάντας.

Κατά την εμφάνιση του συγκροτήματος το Σάββατο 19 Ιουλίου, στην πρώτη συναυλία μετά το επεισόδιο, ο Μάρτιν απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας: «Θα θέλαμε να πούμε ένα γεια σε κάποιους από εσάς στο κοινό», είπε, σε βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Ο τρόπος που θα το κάνουμε αυτό είναι μέσω των καμερών μας, προβάλλοντάς σας στη μεγάλη οθόνη. Οπότε, παρακαλώ, αν δεν έχετε βαφτεί, βάψτε το πρόσωπό σας τώρα», πρόσθεσε, κάνοντας το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια.

Η αναφορά του Μάρτιν ήταν ξεκάθαρα συνδεδεμένη με το περιστατικό που είχε συμβεί λίγες ημέρες νωρίτερα, στη διάρκεια της συναυλίας των Coldplay στη Βοστόνη. Εκεί, η «kiss cam» εντόπισε τον CEO της τεχνολογικής εταιρείας Astronomer, Άντι Μπάιρον, σε τρυφερό στιγμιότυπο με την επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της ίδιας εταιρείας, Κρίστιν Κάμποτ.

Μόλις το ζευγάρι αντιλήφθηκε πως προβαλλόταν στη μεγάλη οθόνη, απομακρύνθηκαν αμήχανα ο ένας από τον άλλο και προσπάθησαν να κρύψουν τα πρόσωπά τους. Παρ’ όλα αυτά, χρήστες των social media εντόπισαν και ταυτοποίησαν τους δύο εμπλεκόμενους, με το βίντεο να συγκεντρώνει δεκάδες εκατομμύρια προβολές.

