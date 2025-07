Η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία Astronomer έθεσε σε διαθεσιμότητα τον διευθύνοντα σύμβουλό της μετά την αγκαλιά που εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη σε συναυλία των Coldplay και που έγινε viral.

Στο βίντεο, το οποίο αρχικά εμφανίστηκε σε γιγαντοοθόνη στο στάδιο Gillette στο Foxborough της Μασαχουσέτης, διακρίνονται δύο άτομα με τα χέρια τους τυλιγμένα ο ένας γύρω από τον άλλον.

Όταν τα πρόσωπά τους εμφανίζονται στην οθόνη και τα βλέπουν χιλιάδες άνθρωποι, ο άνδρας και η γυναίκα σκύβουν απότομα και κρύβονται από την κάμερα.

Οι αναφορές ότι και οι δύο είναι στελέχη της εταιρείας Astronomer και οι φήμες για σχέση που πυροδότησε το σχόλιο του αρχηγού του συγκροτήματος, διαδόθηκαν στη συνέχεια στο διαδίκτυο. Αργά την Παρασκευή, η εταιρεία επιβεβαίωσε στο X ότι ο διευθύνων σύμβουλός της Andy Byron τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Το βίντεο με το ζευγάρι να λικνίζεται στη μουσική και στη συνέχεια να προσπαθεί γρήγορα να κρυφτεί, έκανε τον γύρο του διαδικτύου μετά τη συναυλία το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Κρις Μάρτιν, τραγουδιστής των Coldplay, αφού είδε το ζευγάρι να κρύβεται, είπε στο κοινό: «Είτε έχουν σχέση είτε είναι απλά πολύ ντροπαλοί».

Το αρχικό βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok είχε εκατομμύρια προβολές. Στη συνέχεια αναρτήθηκε σε όλες τις πλατφόρμες, μετατράπηκε σε memes και διακωμωδήθηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Δύο ημέρες αφότου το διαδίκτυο κατακλύστηκε από σχόλια για την αγκαλιά, η Astronomer εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ανέφερε ότι διεξάγει έρευνα για το θέμα.

«Η Astronomer είναι προσηλωμένη στις αξίες και την κουλτούρα που μας καθοδηγούν από την ίδρυσή μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Οι ηγέτες μας αναμένεται να θέτουν πρότυπα τόσο στη συμπεριφορά όσο και στη λογοδοσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το θέμα αυτό και θα έχουμε πρόσθετες λεπτομέρειες να μοιραστούμε πολύ σύντομα».

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος προϊόντων, Pete DeJoy, έχει διοριστεί προσωρινός διευθύνων σύμβουλος.

Cofounder and Chief Product Officer Pete DeJoy is currently serving as interim CEO given Andy Byron has been placed on leave.



We will share more details as appropriate in the coming days. pic.twitter.com/VfgWPnfycl