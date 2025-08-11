Η έκρηξη στο εργοστάσιο Clairton Coke Works της αμερικανικής χαλυβουργίας US Steel, περίπου 25 χιλιόμετρα από το Πίτσμπουργκ στην Πενσιλβάνια, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου, τον τραυματισμό αρκετών και την αναζήτηση δύο αγνοουμένων.

«Επί του παρόντος, οι αξιωματούχοι μπορούν να επιβεβαιώσουν έναν θάνατο που συνδέεται με αυτό το περιστατικό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Τζέιμς Μανταλίνσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην κομητεία Αλεγκένι. «Η τύχη δύο ανθρώπων αγνοείται, ενώ σε αρκετούς έχουν παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς».

🚨🔥 MASSIVE EXPLOSION & FIRE at US Steel Clairton Coke Works, Pennsylvania! 🔥🚨



A thunderous blast rocked the largest coke production plant in North America earlier today near Pittsburgh — triggering a Level 3 Mass Casualty Incident. Emergency crews are rushing to the scene… pic.twitter.com/JVeakCB2er — Technical Master (@BelievInJustice) August 11, 2025

Βίντεο που μετέδωσαν αμερικανικά δίκτυα καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης, καθώς και τις προσπάθειες των πυροσβεστών που έσπευσαν στο εργοστάσιο.

Σωστικά συνεργεία αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CNN.

«Δεν γνωρίζω εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι», δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος Ριτς Λατάντσι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Είναι μια φρικτή ημέρα για το Κλέρτον», τόνισε.

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ