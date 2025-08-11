Γενική διακοπή ρεύματος σημειώθηκε σήμερα στο ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράκ, καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες –που έσπασαν ρεκόρ– και η αυξημένη κατανάλωση προκάλεσαν τη διακοπή δύο βασικών γραμμών μεταφοράς, σύμφωνα με το υπουργείο Ηλεκτρισμού.

Παρά την ύπαρξη ιδιωτικών γεννητριών, οι οποίες επιτρέπουν την περιορισμένη τροφοδοσία των νοικοκυριών, το μπλακ άουτ συνέβη ενώ η θερμοκρασία αγγίζει τους 50°C στη Βαγδάτη και σε 11 κεντρικές και νότιες επαρχίες. Η αύξηση της ζήτησης εντοπίζεται κυρίως στην επαρχία Κερμπάλα, όπου εκατομμύρια προσκυνητές συρρέουν για τη μεγάλη σιιτική γιορτή του Αρμπάιν.

«Οι ομάδες μας έχουν ήδη κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν σταδιακά το δίκτυο μέσα στις επόμενες ώρες» ανέφερε το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι η υπερβολική ζέστη και η αυξημένη κατανάλωση έθεσαν εκτός λειτουργίας δύο γραμμές μεταφοράς, προκαλώντας «ξαφνική απώλεια άνω των 6.000 MW» και σταματώντας τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι το κύμα καύσωνα θα διαρκέσει για περισσότερη από μία εβδομάδα. Ο εκπρόσωπός της, Άμερ αλ Τζαμπέρι, τόνισε ότι το Ιράκ βιώνει πλέον συχνότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα σε σχέση με τον 20ό αιώνα, λόγω της κλιματικής αλλαγής και ανθρωπογενών παραγόντων. Όπως είπε, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και οι αναθυμιάσεις από ιδιωτικές γεννήτριες συμβάλλουν στην περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ πρότεινε τη δημιουργία «πράσινης ζώνης» γύρω από τη Βαγδάτη για να βελτιωθεί το μικροκλίμα της πόλης.

Το ζήτημα της ηλεκτροδότησης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στο Ιράκ, καθώς οι συχνές καλοκαιρινές διακοπές ρεύματος προκαλούν διαμαρτυρίες και εντείνουν τη δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική ηγεσία. Τον Ιούλιο του 2023, πυρκαγιά σε σταθμό μεταφοράς στο νότιο τμήμα της χώρας είχε οδηγήσει σε γενικό μπλακ άουτ.

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των Ιρακινών διαθέτει ιδιωτικές γεννήτριες, η ισχύς τους δεν επαρκεί για να καλύψει όλες τις ανάγκες, ειδικά για τη λειτουργία κλιματιστικών. Σύμφωνα με το υπουργείο Ηλεκτρισμού, για να αποφευχθούν οι διακοπές ρεύματος, η χώρα χρειάζεται παραγωγή 55.000 MW στις περιόδους αιχμής· φέτος, για πρώτη φορά, η παραγωγή έφτασε τα 28.000 MW, σχεδόν τη μισή από την απαιτούμενη ισχύ.

Πηγή: ΑΠΕ