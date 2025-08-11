Τρεις νεκροί και ένας συλληφθείς είναι ο απολογισμός από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τη Δευτέρα έξω από κατάστημα Target στο Όστιν του Τέξας.

Η αστυνομία έλαβε κλήση για πυροβολισμούς στην περιοχή της Research Boulevard στις 14:15. Όταν έφτασε στο σημείο, εντόπισε τρία θύματα με τραύματα από σφαίρες, όπως αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύπου.

BREAKING: The suspect in the Target shooting allegedly hijacked a vehicle in the Target parking lot and crashed in an office complex parking lot at MoPac & Anderson Lane, according to APD. The suspect then reportedly stole another vehicle and headed to South Austin. @cbsaustin pic.twitter.com/LGQlv773k9 — Bettie Cross (@BettieCrossTV) August 11, 2025

Ο 32χρονος ύποπτος έκλεψε αυτοκίνητο από το πάρκινγκ του Target και διέφυγε, ενώ το άτομο από το οποίο αφαίρεσε το όχημα συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών.

Στη συνέχεια, ο δράστης συγκρούστηκε με το κλεμμένο όχημα και έκλεψε δεύτερο αυτοκίνητο από γειτονική αντιπροσωπεία, προτού εντοπιστεί από τις αρχές στη νότια περιοχή της πόλης.

Ο Ρόμπερτ Λάκριτζ, επικεφαλής των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών της κομητείας Όστιν-Τράβις, ανέφερε ότι δύο από τα θύματα πέθαναν ακαριαία στο σημείο, ενώ ένα τρίτο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

UPDATE:⚠️📢3 KILLED IN TEXAS TARGET SHOOTING 🇺🇸



Gunman, 32, with mental health history, opened fire in North Austin parking lot, then carjacked 2 vehicles. Suspect now in custody. Police say investigation is ongoing. pic.twitter.com/wDCSLGkA1M — The_Independent (@TheIndeWire) August 11, 2025

Η σύλληψη του πραγματοποιήθηκε έπειτα από χρήση Taser, μετά από ειδοποίηση τρίτου προσώπου που παρευρισκόταν στο σημείο.

Η επικεφαλής της αστυνομίας του Όστιν, Λίσα Ντέιβις, ανέφερε ότι ο ύποπτος είναι ένας άνδρας γύρω στα 30, με «προηγούμενα προβλήματα ψυχικής υγείας».

TEXAS: Three people were killed in a shooting outside a Target store in Austin. The suspect, who fled the scene and carjacked multiple vehicles, was taken into custody after being tased by police. pic.twitter.com/fTeH5p5JSU — KolHaolam (@KolHaolam) August 11, 2025

Τα αίτια της κλήσης προς την αστυνομία παραμένουν άγνωστα, ενώ η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται.

Αρχικά, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Όστιν-Τράβις είχαν αναφέρει τέσσερις τραυματίες, ωστόσο ο αριθμός αυτός διορθώθηκε αργότερα σε τρεις.