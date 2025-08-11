Ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. .

«Για την Ουκρανία, προτεραιότητα αποτελεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, για την οποία απαιτείται άνευ όρων κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», υπογραμμίζει ο Γερμάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ για τις διπλωματικές τους προσπάθειες.