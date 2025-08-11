Μετά από σχεδόν έναν χρόνο προσωρινής κράτησης στις φυλακές Χανίων, οι δύο άνδρες που κρατούνταν στις φυλακές για τον άγριο ξυλοδαρμό Ελληνοκαναδού αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι δύο κατηγορούμενοι, μαζί με έναν ακόμη 30χρονο συγγενή του πρώτου, βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία για τον βάναυσο ξυλοδαρμό του 50χρονου Ελληνοκαναδού Μανώλη Κακουλάκη, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, αναφορικά με χτυπήματα που φέρονται να επέφεραν στην Ισλανδή σύντροφό του, στον γιο της και στην 15χρονη κόρη της.

Το περιστατικό

Το επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της 16ης Ιουλίου 2024 σε γνωστό μπαρ του Ηρακλείου και συνεχίστηκε εκτός καταστήματος. Το ζευγάρι με τα παιδιά του βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές. Σύμφωνα με το βούλευμα, η ένταση ξεκίνησε όταν ο 32χρονος ακούμπησε άθελά του με την καύτρα του τσιγάρου τον Κακουλάκη, την ώρα που εκείνος αποχωρούσε. Η λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με τον 32χρονο να φέρεται ότι χτύπησε τον 50χρονο στο κεφάλι με καρέκλα, ρίχνοντάς τον αναίσθητο, και τον 33χρονο να του καταφέρει επανειλημμένα κλωτσιές στο κεφάλι.

Το βούλευμα αναφέρει ότι ο Κακουλάκης υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα σε άνω γνάθο, οφθαλμικούς κόγχους, μετωπιαίο οστό και ρινικά οστά, καθώς και εκτεταμένα οιδήματα και αιματώματα. Η άμεση μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο θεωρήθηκε καθοριστική για να σωθεί η ζωή του.

Ο «σασμός»

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν διαφύγει για εβδομάδες μετά την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης στις 23 Ιουλίου 2024 και παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις 2 Σεπτεμβρίου ενώπιον της ανακρίτριας. Σύμφωνα με το cretalive, στο μεσοδιάστημα έγιναν απόπειρες «σασμού» με την πλευρά του θύματος. Στη διάσκεψη του Συμβουλίου, ο δικηγόρος της οικογένειας, Μανώλης Τρούλης, δήλωσε ότι ο εντολέας του «δεν διατηρεί καμία αξίωση» έναντι των κατηγορουμένων, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι είχε υπάρξει συμφωνία που περιελάμβανε και οικονομική αποζημίωση.

Οι θέσεις των κατηγορουμένων

Ο 32χρονος υποστηρίζει ότι ζήτησε συγγνώμη για το κάψιμο με το τσιγάρο, αλλά ο Κακουλάκης τον εξύβρισε και τον χτύπησε. Ισχυρίζεται ότι πέταξε την καρέκλα χωρίς στόχευση, με το αριστερό χέρι, αν και δεξιόχειρας. Ο 33χρονος υποστηρίζει ότι δεν κλώτσησε στο κεφάλι τον παθόντα, αλλά τον σκούντησε στον ώμο για να σηκωθεί. Ο τρίτος κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή, λέγοντας ότι βρισκόταν στο μπαρ με διαφορετική παρέα.

Η απόφαση αποφυλάκισης

Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποφυλάκιση των δύο προσωρινά κρατουμένων, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν οι εξαιρετικές συνθήκες που να δικαιολογούν την παράταση της κράτησης πέραν του ενός έτους, λαμβάνοντας υπόψη τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα, την προσπάθεια αποκατάστασης της ζημίας προς τον παθόντα και τη συμπεριφορά τους στις φυλακές. Στην απόφαση συνεκτιμήθηκαν και οι υπηρεσιακές αναφορές από τη Διεύθυνση Φυλακών Αγιάς και οι εκθέσεις κοινωνικής έρευνας. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμπονται σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.