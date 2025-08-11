Ένας 76χρονος άνδρας έπεσε σε πηγάδι στη διασταύρωση των οδών Καζανάκι και Παρασκευοπούλου στη Νέα Ιωνία Βόλου, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Η σύζυγός του άρχισε να τον αναζητά όταν αντιλήφθηκε ότι καθυστερούσε ασυνήθιστα να επιστρέψει κι αφού έψαξε γύρω από το σπίτι και δεν τον εντόπισε, υποψιάστηκε πως κάτι σοβαρό έχει συμβεί και ειδοποίησε τις Αρχές, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο thesnewspaper.gr

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και αστυνομικοί, οι οποίοι ξεκίνησαν επιχείρηση διάσωσης για τον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου από το πηγάδι.