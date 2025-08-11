Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, το μεγαλύτερο στον κόσμο, με περουσιακά στοιχεία ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα ότι εκχωρεί τα μερίδιά του σε 11 ισραηλινές εταιρείες μετά από αποκαλύψεις σχετικά με συμμετοχή του σε έναν ισραηλινό κατασκευαστή κινητήρων αεριωθούμενων, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

«Αυτά τα μέτρα ελήφθησαν ως απάντηση σε έκτακτες περιστάσεις. Η κατάσταση στη Γάζα αποτελεί σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Επενδύουμε σε εταιρείες που λειτουργούν σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο και οι συνθήκες στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα έχουν επιδεινωθεί πρόσφατα», ανακοίνωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής του ταμείο, Νικολάι Τάνγκεν.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια επείγουσα αναθεώρηση που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα μετά από δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης ότι το ταμείο είχε αποκτήσει ένα μερίδιο σε έναν ισραηλινό όμιλο κινητήρων αεριωθούμενων που παρέχει υπηρεσίες στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών.

Το ταμείο, βραχίονας της κεντρικής τράπεζας της Νορβηγίας, το οποίο κατείχε μερίδια σε 61 ισραηλινές εταιρείες από τις 30 Ιουνίου, τις τελευταίες ημέρες εκχώρησε μερίδια σε 11 από αυτές, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Το ταμείο πρόσθεσε ότι συνεχίζει να εξετάζει ισραηλινές εταιρείες για πιθανές πωλήσεις μεριδίων του.

Το κοινοβούλιο της Νορβηγίας απέρριψε τον Ιούνιο μια πρόταση για την εκποίηση από το ταμείο όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Πηγή: ΑΠΕ