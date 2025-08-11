«Μας είπαν ότι αν μιλήσουμε για τους πυροβολισμούς ή δείξουμε οποιοδήποτε βίντεο, θα μας σκοτώσουν. Νόμιζα ότι θα πεθάνω», δήλωσε στο Sky News μία νοσοκόμα, η οποία βρισκόταν στο νοσοκομείο όπου έλαβε χώρα η εν ψυχρώ εκτέλεση εθελοντή διασώστη από κυβερνητικές δυνάμεις της Συρίας.

Με αφορμή το βίντεο – που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει τη στυγερή δολοφονία του διασώστη – Σύροι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ζητήσει επανειλημμένα να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα για τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν τον Ιούλιο στην Σουέιντα, όπου ζουν κατά πλειονότητα Δρούζοι.

Τα βίαια επεισόδια στη νότια επαρχία ξέσπασαν τη 13η Ιουλίου ανάμεσα σε Δρούζους και φυλές Βεδουίνων.

Κλιμακώθηκαν τις ημέρες που ακολούθησαν, με την επέμβαση εξωτερικών δυνάμεων – συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που έστειλε η Δαμασκός – με τον τελικό απολογισμό να φθάνει τους σχεδόν 1.400 νεκρούς, ανάμεσά τους πολλούς Δρούζους αμάχους.

Οι εικόνες από τις κάμερες CCTV που εξασφάλισε το Sky News δείχνουν άνδρες με στρατιωτικές στολές να πυροβολούν εξ επαφής έναν εθελοντή ντυμένο με ιατρική στολή, ενώ ένα πλήθος άλλων τρομοκρατημένων εργαζομένων στον τομέα της υγείας κρατούνται υπό την απειλή όπλων με τα χέρια ψηλά.

Το βίντεο φέρει ημερομηνία και ώρα, μεσάνυχτα της 16ης Ιουλίου.

«Μας είπαν ότι ήταν η νέα συριακή στρατιά και η αστυνομία του εσωτερικού. Δεν μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι τρομοκράτες», είπε στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο γιατρός του νοσοκομείου.