Δύο πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα σε περιοχές της χώρας με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσπαθούν να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο.

Στο πρώτο περιστατικό η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ στην περιοχή Μανδρότοπος στην Θεσπρωτία όπου η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση ενώ κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και εννιά οχήματα.

Το δεύτερο μέτωπο σημειώθηκε γύρω στις 23:00 στην Ξάνθη σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στα Κιμμέρια. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και οχτώ οχήματα.