Δύο πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα σε περιοχές της χώρας με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσπαθούν να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο.

Στο πρώτο περιστατικό η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ στην περιοχή Μανδρότοπος στην Θεσπρωτία όπου η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση ενώ κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και εννιά οχήματα.

Το δεύτερο μέτωπο σημειώθηκε γύρω στις 23:00 στην Ξάνθη σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στα Κιμμέρια. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και οχτώ οχήματα.

#Ξάνθη: Δασική πυρκαγιά κοντά στα Κιμμέρια – Συναγερμός στην Πυροσβεστική 🔥 Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε λίγο πριν τις 11:00 το βράδυ της Δευτέρας (11/08) κοντά στα Κιμμέρια του Δήμου Ξάνθης. Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και έγινε άμεσα ορατή μέσα στη νύχτα, στην περιοχή πάνω από το Τζαμί του οικισμού του Δήμου Ξάνθης. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση.

Posted by XanthiNea.gr on Monday, August 11, 2025