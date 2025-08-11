«Θα περιμένω τα αποτελέσματα της συνάντησης ανάμεσα στους προέδρους Τραμπ και Πούτιν. Έχω πολλούς φόβους, αλλά και ελπίδα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, εν όψει της συνάντησης του στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου για την Ουκρανία.

«Η αμερικανική πλευρά υποσχέθηκε ότι θα συμβουλευτεί τους ευρωπαίους εταίρους για τη θέση της πριν από τη συνάντηση της Αλάσκας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βαρσοβία.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε ότι τα πρόσφατα σχόλια σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία θα μπορούσαν να δώσουν την εντύπωση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κατανοεί όλο και περισσότερο τα ουκρανικά και τα ευρωπαϊκά επιχειρήματα για τη σύρραξη, αλλά δεν είναι 100% βέβαιος ότι αυτή η άποψη θα έχει διάρκεια.

Οι ηγεσίες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Φινλανδίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρέτισαν το Σάββατο τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά τόνισαν την ανάγκη για την άσκηση πίεσης επί της Ρωσίας και για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο.

Ο Τουσκ δήλωσε ότι η κοινή ανακοίνωση των ευρωπαίων ηγετών δείχνει ότι είναι ενωμένοι στη θέση τους ως προς τις ειρηνευτικές συνομιλίες και πρόσθεσε ότι το Κίεβο πρέπει να συμμετάσχει στις συνομιλίες.

«Για την Πολωνία και τους εταίρους μας είναι σαφές ότι τα εθνικά σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν δια της βίας. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν πρέπει να αποφέρει οφέλη στον επιτιθέμενο (σ.σ. στη Μόσχα)».

Πηγή: ΑΠΕ