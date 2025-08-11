Μια γυναίκα που είχε καταγγείλει στην Αστυνομία ότι άγνωστος άνδρας την ξυλοκόπησε και τη βίασε, βρέθηκε ξανά πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του στον δρόμο. Η κάμερα του κεντρικού δελτίου του Star ήταν στην περιοχή για να πάρει δηλώσεις του θύματος και κατέγραψε τη σύλληψη του άνδρα.

Ήταν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στις Αχαρνές, όταν η γυναίκα είδε τον άνδρα που είχε καταγγείλει να περπατά ανυποψίαστος. «Είδα τον δράστη, ο οποίος είναι ο βιαστής μου. Κατάγεται από την Αλγερία και είναι γνώριμος στις Αρχές» είπε στην κάμερα. Χωρίς να προδώσει ότι τον αναγνώρισε, κάλεσε αμέσως την Αστυνομία.

«Τον είδα και ειδοποίησα τους αστυνομικούς να έρθουν το συντομότερο», είπε στην κάμερα του Star. Ο άνδρας, που μετά την αρχική καταγγελία είχε εξαφανιστεί, βρέθηκε ξανά στο ίδιο σημείο την ώρα της συνέντευξης, έτοιμος να επιβιβαστεί σε λεωφορείο.

Αστυνομικός τον πλησίασε και του ζήτησε να τον ακολουθήσει, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έφτασαν ενισχύσεις. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες, βάζοντας τέλος στην καταδίωξη.