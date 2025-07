Ένα από τα πιο συγκινητικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας της Σαουδικής Αραβίας έκλεισε χθες, με την ανακοίνωση του θανάτου του πρίγκιπα Αλ-Ουαλίντ μπιν Χάλεντ Αλ-Σαούντ, γνωστού ως «Κοιμώμενου Πρίγκιπα», ο οποίος είχε μείνει σε κώμα για σχεδόν δύο δεκαετίες μετά από τροχαίο ατύχημα στο Λονδίνο το 2005, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο πρίγκιπας ήταν μόλις 15 ετών όταν τραυματίστηκε βαριά, τον εγκέφαλό του να έχει υποστεί σοβαρές βλάβες. Από τότε, παρέμεινε διασωληνωμένος σε νοσοκομείο στο Ριάντ, ενώ ο δισεκατομμυριούχος πατέρας του, πρίγκιπας Χάλεντ μπιν Ταλάλ, αρνούνταν να εγκαταλείψει την ελπίδα πως ο γιος του θα ξυπνήσει κάποια μέρα.

Το 2020, υπήρξε μια φευγαλέα στιγμή αισιοδοξίας: ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media έδειχνε τον πρίγκιπα να κινεί το χέρι του ως απάντηση σε φωνή που του μιλούσε. Ήταν το μοναδικό σημάδι αντίδρασης μετά από χρόνια ακινησίας, το οποίο κράτησε την ελπίδα ζωντανή στην οικογένεια. Ωστόσο, η κατάστασή του παρέμεινε κρίσιμη.

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από τον πατέρα του το Σάββατο με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, η οποία περιλάμβανε ένα στίχο από το Κοράνι και πληροφορίες για την κηδεία του. «Με καρδιές γεμάτες πίστη στο θέλημα του Αλλάχ και με βαθιά λύπη, αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας γιο», έγραψε ο πρίγκιπας Χάλεντ.

Ο Αλ-Ουαλίντ ήταν ο μεγαλύτερος γιος μιας εξέχουσας βασιλικής οικογένειας και ανιψιός του δισεκατομμυριούχου πρίγκιπα Αλ-Ουαλίντ μπιν Ταλάλ, ενώ ήταν και δισέγγονος του ιδρυτή της σύγχρονης Σαουδικής Αραβίας, βασιλιά Αμπντουλαζίζ. Το 2005 είχε ξεκινήσει τις σπουδές του σε στρατιωτική ακαδημία στο Λονδίνο, με σκοπό να ακολουθήσει καριέρα στις ένοπλες δυνάμεις.

Το τροχαίο άλλαξε ριζικά την πορεία της ζωής του. Μεταφέρθηκε αμέσως στη Σαουδική Αραβία, όπου έλαβε εξειδικευμένη νοσηλεία. Παρά τις πιέσεις των γιατρών το 2015 για αποσύνδεση από τα μηχανήματα, ο πατέρας του αρνήθηκε κατηγορηματικά.

