Έκανα σεξ με τη γυναίκα του Πελικό γιατί δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, παραδέχτηκε κυνικά ένας άνδρας που κατηγορείται ότι βίασε την Ζιζέλ.

Ο 37χρονος, Andy Rodriguez, πατέρας δύο παιδιών είναι ένας από τους 50 άνδρες που βίασαν την Ζιζέλ Πελικό, αφού πρώτα ο σύζυγός της και γνωστός ως «τέρας της Αβινιόν» της έδωσε ηρεμιστικά για να την ναρκώσει.

Ο άνδρας που εργάζεται σε ένα αγρόκτημα είπε στο δικαστήριο της Αβινιόν ότι ήταν «αλκοολικός από τα 14 του και τακτικός χρήστης κοκαΐνης» και παραδέχεται ότι έκανε σεξ με την Ζιζέλ, χωρίς όμως να παραδέχεται τον βιασμό.

Ο Rodriguez, όπως πολλοί από τους άλλους κατηγορούμενους, ισχυρίζονται ότι δεν είχαν ιδέα ότι ήταν ναρκωμένη και υπέθεσαν ότι όλα ήταν μέρος ενός «σεναρίου συναίνεσης» μεταξύ της Πελικό και του συζύγου της.

Σύμφωνα με την Daily Mail στην κατάθεσή του ο Rodriguez περιέγραψε πώς είχε μια εμπειρία ανταλλαγής συντρόφων, πριν συναντήσει τον Πέλικο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2018 στο σπίτι του στο Μαζάν κοντά στην Αβινιόν.

«Ήμουν σε ένα μπαρ όταν με πλησίασε ένας άντρας και μου είπε: «Αρέσεις στη γυναίκα μου, θα ήθελες να κοιμηθείς μαζί της όσο παρακολουθώ;», είπε και συμπλήρωσε: «συμφώνησα και συνέβη το ίδιο βράδυ. Συνάντησα τον Πελικό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς καθώς δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω».

«Είχα τσακωθεί με τα αδέρφια μου λόγω της συνήθειας μου να πίνω και να παίρνω ναρκωτικά, οπότε πήγα στο σπίτι του Πελικό», ανέφερε.

Ωστόσο, κατέθεσε ότι: «ποτέ δεν είχα καμία πρόθεση να βιάσω την κυρία Πελικό».

Κατά τη δίκη έγινε γνωστό ότι εκείνη την εποχή ο Rodriguez ήταν 31 ετών και παντρεμένος με δύο παιδιά, ενώ η κυρία Ζιζέλ ήταν 66.

Ο Rodriguez συνέχισε: «είχα κάνει μπάνιο, είχα βάλει aftershave, είχα ετοιμαστεί. Μια ώρα μετά την ανταλλαγή μηνυμάτων στο Coco.fr, ήμουν στο σπίτι του».

Καθώς έδινε την κατάθεσή του, η Ζιζέλ άκουγε προσεχτικά, κουνώντας περιστασιακά το κεφάλι της, έχοντας δίπλα της τον γιο της Ντέιβιντ.

Στην απέναντι πλευρά της αίθουσας του δικαστηρίου, σε ένα γυάλινο κουβούκλιο καθόταν ο Ντομινίκ, ντυμένος με ένα απαλό γκρι φλις, ο οποίος ακούμπησε το δάχτυλο στο μάγουλό του, καθώς παρακολουθούσε τη διαδικασία.

Κάποια στιγμή ο Ντέιβιντ έφυγε από την αίθουσα του δικαστηρίου και ο Πέλικο κοίταξε προς τον γιο του, αλλά αυτός τον αγνόησε.

Εν τω μεταξύ, το δικαστήριο έχει πυροδοτήσει μια διαμάχη στέλνοντας email σε μέσα ενημέρωσης που καλύπτουν την υπόθεση και ζητώντας τους να θυμούνται ότι «η δικαστική αρχή πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει την αποστολή του ελεύθερο από κάθε πίεση, σε πλήρη ανεξαρτησία».

«Η δίκη πρέπει να διεξαχθεί σε ένα ήρεμο κλίμα που ευνοεί την εκδήλωση της αλήθειας και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εμπλεκομένων μερών», συμπληρώνεται.

Ένας εκπρόσωπος της τοπικής ένωσης δικαστικών δημοσιογράφων απάντησε: «Μπορείτε να μας πείτε σε ποιες «πιέσεις» αναφέρεστε; Και αν αυτές οι πιέσεις οφείλονται στη συμπεριφορά των παρόντων δημοσιογράφων ή στο έργο που παράγουν; Κάτι που που δεν τολμώ να φανταστώ».

Την περασμένη εβδομάδα, η Nadia El Bouroumi, μια δικηγόρος που εκπροσωπεί δύο από τους κατηγορούμενους, βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης αφού δημοσίευσε ένα βίντεο με τον εαυτό της να χορεύει την επιτυχία των Wham «Wake Me Up Before You Go Go».

Αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση μεταξύ της μεθόδου του Πελικό να ναρκώνει τη γυναίκα του και αντίθετα επέμεινε ότι στόχευε τους επικριτές της.