Μια πασίγνωστη δικηγόρος που υπερασπίζεται δύο άντρες στη δίκη βιασμού της Ζιζέλ Πελικό έχει προκαλέσει οργή, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο της ίδιας, στο οποίο φαίνεται να χορεύει την επιτυχία των Wham «Wake Me Up Before You Go Go».

Η 45χρονη Nadia El Bouroumi, έχει εξελιχθεί στην πιο ισχυρή συνήγορο υπεράσπισης στην υπόθεση, με τους επικριτές της να την κατηγορούν ότι υποβαθμίζει τα εγκλήματα του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος κατηγορείται ότι μαζί με άλλους 50 άνδρες βίασαν την Ζιζέλ, αφού προηγουμένως την είχε ναρκώσει.

Σε διάφορα σημεία της δίκης η κα El Bouroumi ακούστηκε να υψώνει τη φωνή της και να επικρίνει δυνατά την Ζιζέλ Πελικό, καθώς προσπαθεί να σπείρει αμφιβολίες για τη σεξουαλική της συμπεριφορά, σε μια προσπάθεια να υπερασπιστεί τους πελάτες της Omar Douiri και Jean Marc Leloup.

Για να αντεπιτεθεί στους επικριτές της, δημοσίευσε στο Instagram της ένα απόσπασμα με τον εαυτό της να χορεύει στο τιμόνι του αυτοκινήτου της, λίγα λεπτά πριν μπει στο δικαστήριο στην Αβινιόν στη νότια Γαλλία για τη συνέχιση της δίκης.

Η μητέρα δύο παιδιών έγραψε στη λεζάντα: «Σε όλους τους εξτρεμιστές που πιστεύουν ότι μπορούν να με φιμώσουν! Αυτό είναι για σένα!». Μάλιστα, φαίνεται να λικνίζεται και να δείχνει τους μυς των χεριών της, καθώς χαμογελά στην κάμερα.

Η El Bouroumi, η οποία έχει περισσότερους από 51.000 ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόσθεσε: «Ποτέ δεν θα μου κλείσεις το στόμα αν διαφωνείς με την γνώμη ή την θέση μου».

«Με ξυλοκόπησαν και με βίασαν όταν ήμουν νεότερος και δεν μίσησα τους ανθρώπους. Δεν μπερδεύω την ιστορία μου με κάποιου άλλου», αναφέρει και συμπληρώνει: «Όλοι οι βολεμένοι που με προσβάλλουν και με δυσφημούν με το πρόσχημα ότι υπερασπίζονται μια γυναίκα «εργάζονται» εναντίον μιας άλλης. Είθε ο Θεός να μας συγχωρήσει τα παραπτώματα μας!».

Σύμφωνα με την Daily Mail την περασμένη εβδομάδα προβλήθηκαν 27 εικόνες, καθώς και τρία βίντεο της Ζιζέλ η οποία φαίνεται σε διάφορες γυμνές και ημίγυμνες πόζες με τον πρώην σύζυγό της και άλλους άνδρες.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν αφού η Ζιζέλ το επέτρεψε και προκάλεσε την αντίδραση τη El Bouroumi.

Η δικηγόρος ύψωσε τη φωνή της και είπε: «Αυτή (η κυρία Πελικό) λέει ότι δεν θυμάται, αλλά όσοι έχουν λάβει φωτογραφίες της μπορούν να δουν ότι είναι παρούσα εκεί, κινείται, μιλάει», είπε αρχικά και συμπλήρωσε: «όταν βλέπετε φωτογραφίες όπως αυτές, μπορείτε να πείτε στον εαυτό σας ότι αυτή είναι μια γυναίκα που της αρέσουν τα σεξουαλικά παιχνίδια».

Η El Bouroumi είπε αργότερα ότι δεν αμφισβήτησε ποτέ την Ζιζέλ ως θύμα, αλλά ήθελε να επισημάνει τις ασυνέπειες μεταξύ της κατάθεσής της και της εμπειρογνωμοσύνης.

Ωστόσο, το βίντεό της στο Instagram καταδικάστηκε από τον Nicolas Hervieu, καθηγητή νομικής στο Πανεπιστήμιο Evry κοντά στο Παρίσι, ο οποίος είπε: «η ελευθερία έκφρασης του δικηγόρου δεν του επιτρέπει να δίνει βίαιη, χυδαία ή κυνική εικόνα του επαγγέλματός του».

Ο δικηγόρος Jean-Pierre Ribaut-Pasqualini με έδρα την Corisca έγραψε: «Επηρεάζετε ολόκληρη την εικόνα του επαγγέλματος με τις δημοσιεύσεις σας. Μόλις είδα το βίντεο που δημοσίευσε ο συνάδελφος που παρεμβαίνει στην υπόθεση Μαζάν. Είμαι απογοητευμένος και συντετριμμένος. Έχω την αίσθηση ότι η ακρόαση είναι πλέον εκτός ελέγχου. Είναι δραματικό».

Ένας άλλος δικηγόρος, ο Alain Lothe με έδρα τη Μασσαλία, είπε: «Το να διαδίδω τέτοια πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να τραγουδώ αυτόν τον στίχο μου φαίνεται ανάξιο και δεν συνάδει με τις απαιτήσεις που έχουμε ως δικηγόροι».

Ο Πελικό έχει παραδεχτεί στο δικαστήριο τη συμμετοχή του στη δεκαετή κακοποίηση κατά της συζύγου του, την οποία νάρκωσε και η οποία λάμβανε χώρα μέχρι το 2020 μέσα στο σπίτι τους στο Μαζάν.