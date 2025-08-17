Αισθητή μεταβολή θα παρουσιάσει από αύριο, Δευτέρα, 18/08, ο καιρός σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η ατμοσφαιρική αστάθεια ενισχύεται, με αποτέλεσμα βροχές και καταιγίδες που θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά. Σε ορισμένες περιοχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν χαλαζοπτώσεις, ενώ αναμένονται και πρόσκαιρα ισχυρές ριπές ανέμου.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι τοπικά έντονα στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία, καθώς και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Στον ακόλουθο χάρτη αποτυπώνεται ο υετός που προβλέπεται για το απόγευμα της Δευτέρας 18/08, στο διάστημα 15:00-18:00.

Σημειώνεται ότι η ατμοσφαιρική αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί και την Τρίτη 19/08.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ αναφέρει ότι αύριο Δευτέρα ο καιρός θα έχει κατά διαστήματα τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν παροδικά, με αποτέλεσμα τοπικές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά κεντρικών και βόρειων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, έντασης 3 με 4 μποφόρ, τοπικά στα πελάγη έως 5, ενώ στην περιοχή του Καστελλορίζου θα φθάνουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 34-35 βαθμούς, στη δυτική Μακεδονία 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στο Ιόνιο δυτικοί-βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στα νότια δυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 34-36 βαθμούς, στις Σποράδες έως 31.

Κυκλάδες – Κρήτη

Αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Κρήτης το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Αίθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, στην περιοχή του Καστελλορίζου δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.

Αττική

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς.