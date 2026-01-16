Το Άγιο Όρος δεν αποτελεί μόνο έναν τόπο αυστηρής άσκησης και πνευματικής παράδοσης. Παρά τον ασκητικό χαρακτήρα του, λειτουργεί εδώ και αιώνες ως πεδίο όπου τέμνονται εκκλησιαστικές αρμοδιότητες, εθνικές ταυτότητες, αλλά και διεθνείς συσχετισμοί ισχύος. Η σημερινή εικόνα του Άθω δεν μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς μια προσεκτική χαρτογράφηση των μονών, των ιστορικών τους ριζών και των σύγχρονων διασυνδέσεών τους.

Οι 20 Ιερές Μονές και η εθνική τους κατανομή

Στην Αθωνική Πολιτεία λειτουργούν 20 κυρίαρχες Ιερές Μονές:

17 ελληνικές

1 ρωσική

1 σερβική

1 βουλγαρική

Η κατανομή αυτή δεν είναι απλώς τυπική· αντανακλά ιστορικές, πολιτισμικές και εκκλησιαστικές διαδρομές αιώνων.

Το Άγιον Όρος απο μακριά

Ρωσική παρουσία και σλαβική επιρροή

Μονή Αγίου Παντελεήμονος (Rossikon)

Η Μονή Αγίου Παντελεήμονος

Η Μονή Αγίου Παντελεήμονος αποτελεί τη μοναδική ρωσική κυρίαρχη μονή στο Άγιο Όρος. Η παρουσία Ρώσων μοναχών τεκμηριώνεται ήδη από τον 11ο αιώνα, ενώ έως σήμερα φιλοξενεί μοναχούς ρωσικής και ουκρανικής καταγωγής. Οι ακολουθίες τελούνται συχνά και στη ρωσική γλώσσα, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της ως πνευματικό σημείο αναφοράς για τον ρωσικό μοναχισμό.

Παρότι διοικητικά υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ιστορικά διατηρεί στενή σχέση με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, γεγονός που την καθιστά κομβικό παράγοντα σλαβικής παρουσίας στον Άθω.

Σκήτη Βογορόδιτσας

Ως εξάρτημα της Μονής Αγίου Παντελεήμονος, η Σκήτη Βογορόδιτσας συγκεντρώνει μοναχούς κυρίως βουλγαρικής καταγωγής και συνδέεται με τη σλαβική μοναστική παράδοση.

Σερβικές και βουλγαρικές ρίζες

Μονή Χιλανδαρίου

Η Μονή Χιλανδαρίου

Η Χιλανδαρίου είναι η κατεξοχήν σερβική μονή, με στενή πνευματική σύνδεση με τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία και ιδιαίτερη λειτουργική και πολιτισμική ταυτότητα.

Μονή Ζωγράφου

Η Μονή Ζωγράφου

Η Ζωγράφου αποτελεί τη βουλγαρική παρουσία στην Αθωνική Πολιτεία, διατηρώντας ιστορικούς δεσμούς με τη Βουλγαρική Εκκλησία και τον βουλγαρικό μοναχισμό.

Ρουμανική παρουσία χωρίς κυρίαρχη μονή

Οι Ρουμάνοι δεν διαθέτουν κυρίαρχη μονή, ωστόσο οι σκήτες Τιμίου Προδρόμου και Λάκκου αποτελούν ισχυρούς ρουμανικούς πόλους, με σημαντική υποστήριξη από το Βουκουρέστι.

Οι ελληνικές μονές και το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Οι υπόλοιπες 17 ελληνικές μονές – μεταξύ αυτών οι Μεγίστη Λαύρα, Βατοπέδι, Ιβήρων, Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας, Φιλοθέου, Αγίου Παύλου – κινούνται παραδοσιακά σε πλήρη εκκλησιαστική ευθυγράμμιση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

Η Μονή Μεγίστης Λάυρας

Τα στοιχεία που τα προσδιορίζουν είναι η ύπαρξη ενός κοινού λειτουργικού και διοικητικού πλαισίου, η πλήρης απουσία άμεσης εθνικής καθοδήγησης από άλλες αυτοκέφαλες Εκκλησίες, καθώς και η αδιαπραγμάτευτη προσήλωσή τους στην κλασική αθωνική μοναστική παράδοση.

Η Μονή Σίμωνος Πέτρας

Το ζήτημα του ημερολογίου

Σήμερα, ολόκληρο το Άγιο Όρος εφαρμόζει το Διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο. Παρά τις ιστορικές διαφοροποιήσεις, δεν υφίσταται λειτουργικός διαχωρισμός μονών σε «παλαιοημερολογίτικες» και «νεοημερολογίτικες» και έχει επιτευχθεί μια ενιαία πρακτική, απαραίτητη για τη συνοχή της Αθωνικής Κοινότητας.

Η υπό κατάληψη Μονή Εσφιγμένου: Το πιο σύνθετο νομικό ζήτημα του Άθω

Από το 2005 λειτουργούν δύο αδελφότητες στη Μονή Εσφιγμένου: η Νέα Αδελφότητα, αναγνωρισμένη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το ελληνικό κράτος, με πλήρη δικαιώματα διαχείρισης και πρόσβαση σε κρατικές επιχορηγήσεις και ευρωπαϊκά κονδύλια, και η Παλαιά Αδελφότητα, που παραμένει στο κεντρικό συγκρότημα της μονής αλλά έχει κηρυχθεί έκπτωτη λόγω διακοπής του μνημοσύνου του Πατριάρχη.

Η Μονή Εσφιγμένου

Παρά τις δεκάδες δικαστικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου και του ΣτΕ υπέρ της Νέας Αδελφότητας και τις εντολές εκκένωσης, η ελληνική πολιτεία διστάζει να εφαρμόσει τις αποφάσεις, φοβούμενη διεθνείς αντιδράσεις και πιθανές συγκρούσεις εντός του Αγίου Όρους.

Το νομικό και διοικητικό αδιέξοδο έχει δημιουργήσει μια κατάσταση «παράνομης παραμονής» για την Παλαιά Αδελφότητα, η οποία έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επικαλούμενη την ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ωστόσο, η νομολογία θεωρεί ότι το Άγιο Όρος υπάγεται σε ειδικό καθεστώς (sui generis), όπου η παραμονή των μοναχών εξαρτάται από την τήρηση των εσωτερικών κανονισμών της Κοινότητας και του Πατριαρχείου, καθιστώντας την υπόθεση της Εσφιγμένου ένα από τα πιο πολύπλοκα νομικά και διοικητικά ζητήματα στην Ελλάδα.



Μάλιστα υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι η Παλαιά Αδελφότητα είναι το μακρύ χέρι της Ρωσίας στο περιβόλι της Παναγίας και παίζει πολιτικά παιχνίδια υποστηρίζοντας δήθεν αντισυστημικά κόμματα τα οποία έχουν την «ευλογία» του Κρεμλίνου. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πηγές, στη Μονή ενδέχεται να βρίσκουν προσωρινό καταφύγιο άτομα με βεβαρημένο ποινικό μητρώο από χώρες των Βαλκανίων.



Η Πολιτεία εμφανίζεται διστακτική ως προς την εφαρμογή των μέτρων, καθώς συνεκτιμά τον κίνδυνο μιας πιθανής διεθνούς εκμετάλλευσης του θέματος, τον φόβο για ξέσπασμα βίαιων αντιδράσεων, αλλά και την ανάγκη να προστατευθεί το κύρος και η πνευματική ακτινοβολία του Αγίου Όρους.

Πολιτική και πνευματική επιρροή: Το Βατοπέδι στο επίκεντρο

Η Μονή Βατοπαιδίου κατέχει διαχρονικά τη θέση του μοναστηριού με την ισχυρότερη διεθνή επιρροή, γεγονός που οφείλεται στη δραστηριότητα του ηγουμένου Εφραίμ. Ο ίδιος έχει καταφέρει να οικοδομήσει ένα ευρύτατο δίκτυο στρατηγικών επαφών, το οποίο εκτείνεται από την Ελλάδα και τη Ρωσία μέχρι τους κεντρικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς, φτάνοντας μάλιστα έως και τους κόλπους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Η Μονή Βατοπέδιου

Εφραίμ και Ρωσία

Η μεταφορά της Αγίας Ζώνης στη Ρωσία το 2011 αποτέλεσε γεγονός τεράστιας εμβέλειας, με εκατομμύρια προσκυνητές και παρουσία της ρωσικής ηγεσίας.

Έχουν καταγραφεί επανειλημμένες συναντήσεις του Εφραίμ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε επίσημα και εκκλησιαστικά πλαίσια.

Δημοσιεύματα τον θέλουν κατά την επίσκεψή του στη Ρωσία να έχει φιλοξενηθεί σε μια από τις προσωπικές κατοικίες του Ρώσου Προέδρου, ωστόσο δεν υπάρχουν αξιόπιστες αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες αυτές.

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο Άθως

Ο Κάρολος Γ έχει επισκεφθεί επανειλημμένα το Άγιο Όρος, κυρίως το Βατοπέδι, συχνά μακριά από τη δημοσιότητα. Η σχέση αυτή ενισχύθηκε μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Ο Βασιλιάς Κάρολος στο Άγιον Όρος

Μετά τη γνωστοποίηση του προβλήματος υγείας του, έγινε γνωστό ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον Εφραίμ ζητώντας προσευχή, γεγονός που επιβεβαιώνει τον πνευματικό χαρακτήρα της σχέσης τους.