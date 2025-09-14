Υπάρχουν στιγμές που η ιστορία δεν γράφεται με μεγάλα γράμματα. Χωράει σε μια φράση, σε μια εικόνα, σε μια απρόσμενη λεπτομέρεια που περνά σχεδόν απαρατήρητη και όμως μένει για πάντα. Στα 100 χρόνια ζωής της ΔΕΘ – HELEXPO, πίσω από τα επίσημα εγκαίνια και τις μεγάλες στιγμές, κρύβεται ένας παράλληλος κόσμος μικρών ιστοριών που ζωντανεύουν την εποχή τους και δίνουν στην Έκθεση τον πιο ανθρώπινο, ζεστό της χαρακτήρα. Η σειρά «Αξιοσημείωτα της ΔΕΘ» είναι μια περιήγηση σε αυτόν τον κόσμο. Μια ματιά στις σελίδες που συνήθως μένουν αθέατες, εκεί όπου η αφήγηση ξεφεύγει από τα επίσημα δελτία τύπου και παίρνει τον ρυθμό της καθημερινότητας, της έκπληξης, της ανατροπής. Κάθε άρθρο είναι ένα μικρό παράθυρο σε μια στιγμή που, αν και δεν διεκδίκησε απαραίτητα τα φώτα της δημοσιότητας, φώτισε με τον δικό της τρόπο τη μακρά πορεία της Έκθεσης.

36η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1971

“Η ΔΕΘ μέχρι το 1980 θα έχει μεταφερθεί στο Καλοχώρι”. Αυτή ήταν η απόφαση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Μακαρέζου, παρουσία του Υπουργού Δημοσίων Έργων Παπαδημητρίου και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων. Ο σημερινός χώρος της ΔΕΘ είχε προγραμματιστεί να αξιοποιηθεί για την εγκατάσταση του διοικητικού και πνευματικού κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Το 1971 κατασκευάστηκε το περίπτερο 11, με μικρούς ανεξάρτητους χώρους (κύτταρα) στο ισόγειο και ενιαίο χώρο στον όροφο.

Στο περίπτερο της Βουλγαρίας δώρισαν στον Γ. Παπαδόπουλο κατά την διάρκεια της επίσκεψής του μια σειρά έργων αρχαίας κλασικής φιλολογίας μεταξύ των οποίων και η “Ιλιάδα” του Ομήρου.

Την ημέρα που εγκαινιαζόταν η 36η ΔΕΘ στην θάλασσα της Αδριατικής κάηκε το “ΕΛΕΑΝΑ”, το μεγαλύτερο ελληνικό φέριμποτ με δεκάδες νεκρούς

Στις 12 Σεπτεμβρίου η είδηση που έφθασε στο Σοβιετικό περίπτερο ήταν ο θάνατος του Νικήτα Σεργκέγεβιτς Χρουστσόφ σε ηλικία 77 ετών από καρδιακή προσβολή στο νοσοκομείο του Κρεμλίνου.

Στο κέντρο διασκέδασης “ΒΕΝΤΕΤΑ” για την περίοδο της ΔΕΘ τραγουδούσε ο Νίκος Ξανθόπουλος.

37η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3-24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1972

Μεσίστια κυμάτιζε η σημαία στο περίπτερο του Ισραήλ μετά την εγκληματική ενέργεια σε βάρος 11 ομήρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μόναχο. Συνέπεια των γεγονότων του Μονάχου, η Διεύθυνση του περιπτέρου ακύρωσε την προγραμματισμένη για τις 19 Σεπτεμβρίου δεξίωση με την ευκαιρία της ημέρας του Ισραήλ. Μεσίστια η σημαία και στο γερμανικό περίπτερο.

Στην 37η ΔΕΘ καθιερώνεται το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Στην πρώτη του διοργάνωση ήταν διαγωνιστικό μόνο για τις ταινίες μικρού μήκους. Tο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που διοργανώθηκε από 2 έως 8 Οκτωβρίου επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του Φεστιβάλ Καννών Φαβρ Λε Μπρε

Αμέσως μετά την λήξη λειτουργίας της ΔΕΘ πραγματοποιήθηκε από 17 έως 19 Οκτωβρίου το 39ο συνέδριο της Παγκόσμιας Ένωσης Εκθέσεων (UFI) στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο της 37ης ΔΕΘ πραγματοποιήθηκε ο διαβαλκανικός αγώνας βαδίσματος ταχυδρομικών διανομέων που διοργάνωσαν τα ΕΛΤΑ.

38η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1973

Το 1973 είναι χρονιά σταθμός για τη λειτουργία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καθώς έστρεψε τις προσπάθειές της στη διοργάνωση κλαδικών εκθέσεων, ξεκινώντας από την 1η Διεθνή Έκθεση Γούνας (6 – 10 Μαρτίου 1973) και την 1η Ελληνική Έκθεση Μαρμάρου (10 – 17 Ιουνίου 1973), η οποία εξελίχθηκε σε Διεθνή Έκθεση Μαρμάρου και αργότερα Δομικών Υλικών, Ορυκτών και Εξοπλισμού και η οποία συνεχίζεται να διοργανώνεται μέχρι και σήμερα με τον διακριτικό τίτλο “Marmin”.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε αφιέρωμα με θέμα “νεορεαλισμός στον ελληνικό κινηματογράφο”. Προσκεκλημένος του φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε από 24 έως 30 Σεπτεμβρίου στο κτίριο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ήταν ο διάσημος Γερμανός ηθοποιός Claus Kinski.

39η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974

“Η Διοίκησις της ΔΕΘ συμμερίζεται πλήρως την άποψιν ότι επιβάλλεται ο περιορισμός της χρονικής διάρκειας της εκθέσεων και ελπίζει ότι ούτος δύναται να πραγματοποιηθή”, δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΘ Ν. Ζαρντινίδης κατά την διάρκεια της 39ης ΔΕΘ.

Μιάμιση ώρα πριν τα εγκαίνια της 39ης ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής μίλησε από το Μακεδονία Παλάς σε 300.000 κόσμο που τον αποθέωσε.

Το περίπτερο της Κύπρου μετά τα θλιβερά γεγονότα αποτέλεσε χώρο προσκυνήματος για τους Θεσσαλονικείς.

Από τα εκδοτήρια της ΔΕΘ, πωλούνταν εισιτήρια για την μεγάλη καλλιτεχνική εκδήλωση στις 7 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο του ΠΑΟΚ υπέρ των θυμάτων της Κύπρου.

Τις ημέρες λειτουργίας της 39ης ΔΕΘ τοποθετήθηκε στην Παραλία της Θεσσαλονίκης ο ορειχάλκινος έφιππος ανδριάντας ύψους 12 μέτρων του Μεγάλου Αλεξάνδρου που φιλοτέχνησε ο γλύπτης κ. Ευάγγελος Μουστάκας.

Δυο ημέρες μετά τα εγκαίνια της ΔΕΘ, στις 3 Σεπτεμβρίου 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και διακήρυξε τις αρχές του.

Στις 21 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη αποκτά πρώτη σε όλα τα Βαλκάνια τον πρώτο υπαίθριο κινηματογράφο αυτοκινήτων “ΕΛΛΑΣ ΝΤΡΑΪΒ ΙΝ” στην περιοχή του αεροδρομίου. Πρώτη ταινία που προβλήθηκε “Ένα Μάγκνουμ 44 για τον Επιθεωρητή Κάλαχαν” με τον Κλιντ Ίστγουντ.

Η κριτική επιτροπή του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου αποφάσισε να μην απονεμηθούν βραβεία, διαμαρτυρόμενη για τον κανονισμό της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεων Κινηματογραφικών Παραγωγών – FIAPF.

40η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975

Χρυσό αναμνηστικό μετάλλιο πρόσφερε ο Πρόεδρος της ΔΕΘ Ι. Βελλίδης στον Πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 ετών λειτουρ- γίας της έκθεσης.

Για τις ανάγκες της 40ης ΔΕΘ απασχολήθηκε εκτάκτως εποχικό προσωπικό 350 υπαλλήλων.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 1975, ο Γάλλος Πρόεδρος Ζισκάρ Ντ’ Εστέν έφθασε στην Αθήνα για να συναντήσει τον Πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς λόγω έλλειψης χρό- νου δεν επισκέφθηκε τη ΔΕΘ.

39 πολεμικά πλοία έδεσαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τη ΔΕΘ και τη ναυτική εορτή.

Το κείμενο βασίζεται στο ιστορικό λεύκωμα της ΔΕΘ – HELEXPO Α.Ε. «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης» (3η έκδοση, 2018) του Δρς Κυριάκου Α. Ποζρικίδη, από όπου προέρχονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες.