Υπάρχουν στιγμές που η ιστορία δεν γράφεται με μεγάλα γράμματα. Χωράει σε μια φράση, σε μια εικόνα, σε μια απρόσμενη λεπτομέρεια που περνά σχεδόν απαρατήρητη και όμως μένει για πάντα. Στα 100 χρόνια ζωής της ΔΕΘ – HELEXPO, πίσω από τα επίσημα εγκαίνια και τις μεγάλες στιγμές, κρύβεται ένας παράλληλος κόσμος μικρών ιστοριών που ζωντανεύουν την εποχή τους και δίνουν στην Έκθεση τον πιο ανθρώπινο, ζεστό της χαρακτήρα. Η σειρά «Αξιοσημείωτα της ΔΕΘ» είναι μια περιήγηση σε αυτόν τον κόσμο. Μια ματιά στις σελίδες που συνήθως μένουν αθέατες, εκεί όπου η αφήγηση ξεφεύγει από τα επίσημα δελτία τύπου και παίρνει τον ρυθμό της καθημερινότητας, της έκπληξης, της ανατροπής. Κάθε άρθρο είναι ένα μικρό παράθυρο σε μια στιγμή που, αν και δεν διεκδίκησε απαραίτητα τα φώτα της δημοσιότητας, φώτισε με τον δικό της τρόπο τη μακρά πορεία της Έκθεσης.

11η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 – 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1936

Το βασιλικό κτήμα Τατοΐου ήταν το κεντρικό έκθεμα του περιπτέρου εθνικής παραγωγής.

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν οι πρώτες μάσκες προστασίας σε περίπτωση χημικού πολέμου.

12η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 – 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1937

Οι κυρίες της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυριών προσέφεραν στον βασιλέα Γεώργιο Β’ ως αναμνηστικό από την επίσκεψη στο περίπτερό τους ένα χειροποίητο τραπεζομάντιλο.

Η επιδείξη που έκοβε την ανάσα των επισκεπτών της 12ης ΔΕΘ ήταν αυτή του “φλεγόμενου αερόστατου”.

Στις 19 Σεπτεμβρίου προκηρύχτηκε πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την εκπόνηση σχεδίου των νέων μόνιμων εγκαταστάσεων της ΔΕΘ.

13η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1938

Τον Μάρτιο του 1938 κατατέθηκαν επτά μελέτες για τις νέες εγκαταστάσεις της ΔΕΘ και βραβεύτηκαν οι τρεις από αυτές. Πρώτη ήταν αυτή που κατατέθηκε με το ψευδώνυμο “Πλούτος”, η οποία και απέσπασε χρηματικό βραβείο 200.000 δρχ. Σημειώνουμε ότι καμία από τις παραπάνω μελέτες δεν εφαρμόστηκε. Η ΔΕΘ αποφάσισε να εγκαταστήσει στους χώρους της αρχιτεκτονικό εργαστήρι για την εκπόνηση νέων σχεδίων.

Η αρχιτεκτονική μελέτη για τις νέες εγκαταστάσεις της ΔΕΘ που απέσπασε το τρίτο βραβείο και χρηματικό έπαθλο 50.000 δρχ. είχε το ψευδώνυμο “4η Αυγούστου”.

Το μεγάλο θέαμα της 13ης ΔΕΘ ήταν ο “άνθρωπος κανόνι”.

14η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1939

Η 14η ΔΕΘ ήταν η τελευταία που πραγματοποιήθηκε στο Πεδίον του Άρεως

15η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Το προσωπικό της ΔΕΘ την δεκαετία 1940 – 1950 είχε αποσπαστεί κυρίως στον Ερυθρό Σταυρό και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Η ΔΕΘ ως φορέας από το 1940 μέχρι και το 1949 λειτουργούσε υποτυπωδώς σε γραφεία επί της οδού Αγίας Σοφίας λόγω της έλλειψης ασφάλειας στην περιοχή της έκθεσης.

Το κείμενο βασίζεται στο ιστορικό λεύκωμα της ΔΕΘ – HELEXPO Α.Ε. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (3η έκδοση, 2018) του Δρς Κυριάκου Α. Ποζρικίδη, από όπου προέρχονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες.