Η στρατόσφαιρα της Γης, το δεύτερο στρώμα της ατμόσφαιρας του πλανήτη, αλλάζει προς το χειρότερο εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας και συγκεκριμένα των ρυπογόνων βαρέων μετάλλων που έχουν διαχυθεί από τους πυραύλους και τους δορυφόρους.

Γύρω από τη Γη έχει διαμορφωθεί ένας απέραντος διαστημικός σκουπιδότοπος υψηλής τεχνολογίας με εγκαταλελειμμένους δορυφόρους και πυραύλους. Εκατομμύρια αντικείμενα διαφόρων μεγεθών κυκλοφορούν με τεράστιες ταχύτητες γύρω από τη Γη, συγκρούονται μεταξύ τους ή εκρήγνυνται δημιουργώντας ακόμη περισσότερα διαστημικά απόβλητα, τα οποία με τη σειρά τους προκαλούν περισσότερες συγκρούσεις.

Ταυτόχρονα όμως οι ερευνητές διαπιστώσαν πως προκύπτει ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα. «Υπάρχουν τόσοι πολλοί πύραυλοι που ανεβαίνουν και επιστρέφουν και τόσοι πολλοί δορυφόροι που πέφτουν ξανά στη Γη που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στη στρατόσφαιρα σωματίδια αερολύματος», τονίζει ο Νταν Τζίτζο, ένας από τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου Purdue της Ιντιάνα που πραγματοποίησαν τη νέα μελέτη. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Γιατί αυτό μπορεί να είναι ένα σοβαρό πρόβλημα;

Οι αλλαγές που συντελούνται στην στρατόσφαιρα είναι ανησυχητικές, καθώς εκεί βρίσκεται το στρώμα του όζοντος του πλανήτη μας, το οποίο προστατεύει όλη τη ζωή από τη θανατηφόρα ηλιακή ακτινοβολία. Και οι άνθρωποι έχουν ήδη επιφέρει με τη δραστηριότητά τους ένα σημαντικό πλήγμα στη ζώνη του όζοντος.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές πώς αυτά τα μέταλλα αλλάζουν τη χημεία της στρατόσφαιρας. Οι ερευνητές απλώς διαπίστωσαν τη ρύπανση. Η επιστημονική ομάδα εντόπισε στοιχεία αλουμινίου, χαλκού και μολύβδου, τα οποία πιθανότατα έχουν προέλθει από πυραύλους και δορυφόρους που εισέρχονταν ξανά στην ατμόσφαιρα της Γης για να συντριβούν.

Οτιδήποτε εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της Γης φλέγεται και στην περίπτωση των πυραύλων και των δορυφόρων, αυτές οι ψηλές θερμοκρασίες αφαιρούν μέταλλα, τα οποία καταλήγουν στην στρατόσφαιρα.

«Αυτό που μας δείχνει αυτή η έρευνα είναι ότι ο αντίκτυπος της ανθρώπινης δραστηριότητας και των διαστημικών πτήσεων στον πλανήτη μπορεί να είναι σημαντικός – ίσως πιο σημαντικός από ό,τι έχουμε φανταστεί», τόνισε ο Νταν Τζίτζο.

Όπως αναφέρει το Insider, εκτιμάται ότι 58.000 περισσότεροι δορυφόροι ενδέχεται να τεθούν σε τροχιά τα επόμενα επτά χρόνια – που σημαίνει ότι έως και το 50% της στρατόσφαιρας θα μπορούσε να περιέχει μέταλλα εξαιτίας της επανεισόδου τους κατά τις επόμενες δεκαετίες.