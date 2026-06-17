Το Ακρωτήρι του Αμάραντου είναι μία από τις πιο μαγικές τοποθεσίες στη Σκόπελο και από τα πιο… ινσταγκραμικά σημεία του νησιού, ενώ το επιλέγουν ως τοποθεσία για να παντρευτούν πολλά ζευγάρια από όλο τον κόσμο.

Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σκοπέλου και σημείο αναφοράς του αποτελούν τα δύο κυρτά πεύκα στην άκρη του βράχου. Οι ντόπιοι το αποκαλούν και «πισίνα», επειδή εδώ σχεδόν πάντα επικρατεί νηνεμία και τα νερά είναι ήρεμα. Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη παραλία, καθώς η βραχώδης ακτή δεν ενδείκνυται τόσο για μπάνιο, όσο για βουτιές ή και ψάρεμα.

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο βυθός στην περιοχή με τα φυσικά λαξευμένα βράχια πάνω ακριβώς από την άμμο στον πυθμένα να προκαλούν τις καλύτερες εντυπώσεις. Μάλιστα, στο νότιο τμήμα του ακρωτηρίου ένας απόκρημνος τοίχος αγγίζει ακόμη και τα 30 μέτρα βάθους.

Το ακρωτήρι είναι προσβάσιμο μέσω χωματόδρομου κοντά στον Αγνώντα. Ο δρόμος είναι σε καλή κατάσταση και κατάλληλος για όλους τους τύπους οχημάτων. Μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας ακριβώς μπροστά από το ακρωτήρι και μετά να συνεχίσετε με τα πόδια, αλλά θα χρειαστεί να διανύσετε μια μικρή απόσταση με τα πόδια.

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